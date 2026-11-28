Fórmula 1 GP de Qatar

Hadjar usó un truco de karting durante la clasificación de F1 en Qatar para derrotar a Verstappen

El piloto de Red Bull rebotó en su asiento en las rectas mientras su coche perdía velocidad al final de su última vuelta

Lydia Mee

Publicado: 28 nov 2026, 20:18

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El piloto de Fórmula 1 de Red Bull Isack Hadjar ha admitido que iba rebotando en el cockpit como un piloto de karting durante la clasificación para el Gran Premio de Qatar, en un intento de encontrar más velocidad en las rectas.

Rebotar hacia delante y hacia atrás en el asiento es un truco que muchos pilotos aprenden en el karting, donde se usa para intentar exprimir un poco más de velocidad al kart.

Hablando con Sky Sports después de la sesión, el francés confirmó que lo había estado haciendo mientras su coche perdía velocidad hacia el final de su última vuelta.

"El delta seguía bajando y yo estaba perdiendo velocidad. Así que es bastante frustrante, porque iba a fondo, y sí, es lo que hay", dijo. "Eso es lo que hago todo el tiempo, cada vez. Voy cojeando hacia la línea de meta".

Hadjar aun así marcó un 1m22.291s en Q3 para clasificarse quinto, 0.041 segundos por delante de su compañero de equipo Max Verstappen. George Russell lideró un bloqueo de la primera fila de Mercedes junto a Kimi Antonelli, con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri tercero y cuarto.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hadjar se había fijado como objetivo el tercer puesto en la parrilla, lo mejor que sentía que era posible por detrás de los dos Mercedes.

"Ese es el objetivo que me fijé, porque Mercedes está simplemente en otra categoría. Y la P3 es realista", dijo Hadjar.

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"Era realista hasta que los pilotos de McLaren, simplemente hicieron un mejor trabajo que nosotros. Y sí, así son las cosas, de verdad. Creo que había una décima en esa vuelta y no la conseguimos".

Hadjar llega al Gran Premio de Qatar, que es la penúltima carrera de la temporada 2026, octavo en la clasificación de pilotos con 122 puntos. Su compañero de equipo Verstappen lucha por el segundo puesto en el campeonato, actualmente en esa posición con 304 puntos.

El Gran Premio de Qatar tendrá lugar en el Losail International Circuit el domingo 29 de noviembre a las 7pm hora local.

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