Hadjar vence a Verstappen, pero considera que "no pinta bien" para la carrera
Isack Hadjar, que se clasificó quinto en la parrilla de salida de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 de 2026, por delante de Max Verstappen, no se muestra muy optimista de cara a este domingo, teniendo en cuenta lo que ha demostrado Red Bull en la carrera sprint.
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Por tercera vez esta temporada, y la primera desde el Gran Premio de Japón en Suzuka, Isack Hadjar ha logrado superar a su compañero de equipo en Red Bull Racing, Max Verstappen, en una prueba en la que este último solía arrasar a sus recientes compañeros de box.
Una estadística interesante, aunque el neerlandés se quejara de que el motor de su RB22 no funcionaba con normalidad, algo sobre lo que Hadjar no parece querer insistir demasiado.
Al término de la siempre ajetreada jornada del sábado en el fin de semana de sprint, con la carrera de sprint disputada a primera hora de la tarde y la sesión de clasificación unas horas más tarde, el francés no se mostró especialmente entusiasmado con este resultado.
Para él, en realidad, la sesión de clasificación fue, en cuanto a sensaciones, una repetición de la sesión de clasificación de sprint del día anterior, lo que le permitió seguir constatando las carencias que adolece el Red Bull .
"Ha sido más o menos una repetición de ayer, creo", declaró al salir de la sesión, ante los micrófonos de Canal+. "No hemos dado un paso adelante : ayer me sentía cómodo con el coche, hoy aún más, ya que es el segundo día. Pero nos falta rendimiento puro en casi todos los aspectos. Es un poco frustrante, pero al mismo tiempo estoy contento de darlo todo con lo que tengo".
Max hizo lo que pudo esta mañana y fue el más lento de los cuatro equipos, así que, si tomamos eso como referencia, no pinta bien para mañana...
Situado a seis décimas de la pole de Kimi Antonelli y una décima y media por delante de Verstappen, Hadjar tampoco se muestra muy optimista respecto a la prueba de este domingo, es decir, las 52 vueltas al circuito de Silverstone que hay que completar para llegar a meta. Al contrario, considera que la carrera corta de 17 vueltas ha demostrado que hay poco que esperar.
"Creo que Max hizo lo que pudo esta mañana y fue el más lento de los cuatro equipos [aunque el holandés terminó sexto, por delante del McLaren de Oscar Piastri, nota del editor], así que si tomamos eso como referencia, no pinta bien para mañana... Pero, para empezar, vamos a intentar hacer una buena salida, eso estaría muy bien. Y después, claro que vamos a luchar, pero las perspectivas para mañana no son buenas", repitió con una sonrisa.
Hacer una buena salida, una condición imprescindible que Hadjar no logró en la carrera de sprint y que le relegó rápidamente fuera del top 8 y de los puntos, a los que ya no consiguió volver en lo que restaba de la jornada de este sábado.
Comparte o guarda esta historia
Isack Hadjar estalla por los problemas de Red Bull en las salidas
Los horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026 y cómo verlo en vivo
Hadjar celebra medirse por fin con Ferrari y McLaren en Austria
Por qué Oscar Piastri responde diferente a los rumores sobre Max Verstappen y McLaren
Las novedades aerodinámicas de los equipos de F1 en Silverstone
Lando Norris daría la bienvenida a Max Verstappen como compañero en McLaren
Últimas noticias
Leclerc acepta que decidió "no imitar lo que hace Hamilton" y por ello mejoró en Silverstone
Montoya y Palmer analizan el trompo de Colapinto en Silverstone: “Ese auto estaba muy suelto”
Hadjar vence a Verstappen, pero considera que "no pinta bien" para la carrera
F1 Gran Bretaña 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados