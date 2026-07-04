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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Hadjar vence a Verstappen, pero considera que "no pinta bien" para la carrera

Isack Hadjar, que se clasificó quinto en la parrilla de salida de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 de 2026, por delante de Max Verstappen, no se muestra muy optimista de cara a este domingo, teniendo en cuenta lo que ha demostrado Red Bull en la carrera sprint.

Fabien Gaillard
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Los aficionados muestran su apoyo a McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Un joven aficionado muestra su apoyo a la Scuderia Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Carlos Sainz Sr., Williams, Zak Brown, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi de Fórmula 1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Laura Mueller, ingeniera de carrera de Haas F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Aficionados en la tribuna Landostand

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
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Por tercera vez esta temporada, y la primera desde el Gran Premio de Japón en Suzuka, Isack Hadjar ha logrado superar a su compañero de equipo en Red Bull Racing, Max Verstappen, en una prueba en la que este último solía arrasar a sus recientes compañeros de box.

Una estadística interesante, aunque el neerlandés se quejara de que el motor de su RB22 no funcionaba con normalidad, algo sobre lo que Hadjar no parece querer insistir demasiado.

Al término de la siempre ajetreada jornada del sábado en el fin de semana de sprint, con la carrera de sprint disputada a primera hora de la tarde y la sesión de clasificación unas horas más tarde, el francés no se mostró especialmente entusiasmado con este resultado. 

Para él, en realidad, la sesión de clasificación fue, en cuanto a sensaciones, una repetición de la sesión de clasificación de sprint del día anterior, lo que le permitió seguir constatando las carencias que adolece el Red Bull .

"Ha sido más o menos una repetición de ayer, creo", declaró al salir de la sesión, ante los micrófonos de Canal+. "No hemos dado un paso adelante : ayer me sentía cómodo con el coche, hoy aún más, ya que es el segundo día. Pero nos falta rendimiento puro en casi todos los aspectos. Es un poco frustrante, pero al mismo tiempo estoy contento de darlo todo con lo que tengo".

Max hizo lo que pudo esta mañana y fue el más lento de los cuatro equipos, así que, si tomamos eso como referencia, no pinta bien para mañana...

Situado a seis décimas de la pole de Kimi Antonelli y una décima y media por delante de Verstappen, Hadjar tampoco se muestra muy optimista respecto a la prueba de este domingo, es decir, las 52 vueltas al circuito de Silverstone que hay que completar para llegar a meta. Al contrario, considera que la carrera corta de 17 vueltas ha demostrado que hay poco que esperar.

"Creo que Max hizo lo que pudo esta mañana y fue el más lento de los cuatro equipos [aunque el holandés terminó sexto, por delante del McLaren de Oscar Piastri, nota del editor], así que si tomamos eso como referencia, no pinta bien para mañana... Pero, para empezar, vamos a intentar hacer una buena salida, eso estaría muy bien. Y después, claro que vamos a luchar, pero las perspectivas para mañana no son buenas", repitió con una sonrisa.

Hacer una buena salida, una condición imprescindible que Hadjar no logró en la carrera de sprint y que le relegó rápidamente fuera del top 8 y de los puntos, a los que ya no consiguió volver en lo que restaba de la jornada de este sábado.

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