Hakkinen advierte a Ricciardo: si se va ahora ya no regresará a F1

A falta de dos carreras para el final de la temporada en la Fórmula 1, el futuro de Daniel Ricciardo sigue siendo turbio. Tras su separación de McLaren, los rumores apuntan a que podría convertirse en piloto de pruebas de Mercedes, pero no hay confirmación oficial.

El piloto de 33 años ha confirmado recientemente que prefiere esperar un año para centrarse en su regreso en 2024, pero Mika Häkkinen dice que es el principio del fin para Ricciardo. Tras superar a Michael Schumacher en 2000 y 2001, el propio Häkkinen quería esperar un año, pero en declaraciones al podcast The Race F1 se dio cuenta rápidamente de que no sería así:

"Después de tres o cuatro meses, cuando empezó la temporada 2002 y fui a Mónaco, me di cuenta de que no quería volver a subirme al coche en absoluto. Requiere mucha energía, mucha fuerza física y mental. Sabía que un año de descanso no importaría, de todos modos no iba a volver".

También es escéptico sobre Ricciardo: "Si Daniel decide tomarse un año de descanso, sé por experiencia que si alguien hace eso, no debería volver. Si te preguntas si debes retirarte o no, no vas a actuar".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Aunque las similitudes entre sus situaciones son evidentes, Häkkinen ve las diferencias: "Mi situación era diferente porque ya era bicampeón del mundo y había conseguido lo que quería en la Fórmula 1".

"Daniel aún no está ahí. Su rendimiento se ha deteriorado, no puede seguir el ritmo. La gente se pregunta si todavía es bueno. Eso hace que sea difícil volver después de un año. Si no eres lo suficientemente rápido, siempre hay una razón. No creo que quiera decírselo a los medios de comunicación, a los aficionados, al equipo. Pero hay una razón por la que no está al nivel de su compañero".

Desde que se trasladó de Renault a McLaren, Ricciardo se ha quedado muy por detrás de Lando Norris, sumando sólo una quinta parte de los puntos del equipo en lo que va de año: "Definitivamente no es fácil. En mi época hemos estado probando coches todo el tiempo", continuó Häkkinen.

"El coche se ha adaptado completamente a ti, pero hoy no es así porque no puedes probar. Adaptar tu estilo de conducción a un coche es un terrible enigma. No es nada fácil, pero si tu compañero de equipo puede hacerlo, él debería poder hacerlo".

A pesar de los problemas de Ricciardo, el finlandés espera que el piloto saliente de McLaren pueda volver a las pistas y continuar en la Fórmula 1 en 2024 porque es "un gran individuo" Pero añade que ha tomado muchas malas decisiones.

"Siento que Daniel ha cambiado mucho de equipo: de Red Bull a Renault, de ahí a McLaren. Estos cambios son siempre arriesgados. La gente te conocerá en un nuevo equipo, pero conocer tu técnica exactamente no es fácil y puede llevar mucho tiempo".