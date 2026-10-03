Häkkinen vuelve a ponerse al volante de un F1 en el McLaren MP4/6 de Ayrton Senna
El bicampeón de Fórmula 1 Mika Häkkinen volverá a ponerse al volante en Atenas, pilotando el emblemático McLaren MP4/6 de Ayrton Senna.
Mika Hakkinen
Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Mika Häkkinen vuelve hoy a ponerse al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en el evento "Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens", que se celebra en las inmediaciones del Centro Olímpico de Atenas (OAKA).
El bicampeón pilotará por un trazado diseñado a medida al volante del emblemático McLaren MP4/6 de Ayrton Senna, y los aficionados tendrán la oportunidad de ver el MCL39, ganador del campeonato de constructores de 2025.
"Estamos aquí con un gran evento con coches de McLaren y, por supuesto, hay simuladores para los aficionados", declaró el expiloto de McLaren en los días previos al evento.
"Vamos a hacer una exhibición aquí; podrán ver el coche que voy a pilotar mañana. Va a ser increíble. Tiene unos 700 caballos de potencia. Pesa unos 500 kilos. Así que va a ser un día fantástico".
El MP4/6 de fue el primer McLaren propulsado por un motor V12 de Honda. El V12 de 3,5 litros desarrolla 725 caballos de potencia a 13.500 rpm. Lo pilotaron Senna y Gerhard Berger en la temporada de F1 de 1991, en la que la escudería de Woking se alzó con el título de constructores, mientras que Senna se proclamó campeón del mundo de pilotos por tercera vez al volante de este bólido.
Lando Norris se aseguró su primer campeonato de pilotos de F1 con el MCL39 en 2025. Norris y su compañero de equipo, Oscar Piastri, ganaron 14 de las 24 pruebas, y el equipo se alzó con su décimo título de constructores.
"Nuestros aficionados son el centro de todo lo que hacemos en McLaren Racing y, aunque no todo el mundo puede vivir un fin de semana de Gran Premio en persona, siempre buscamos formas de acercar al equipo a ellos", declaró Louise McEwan, directora de marketing de McLaren, antes del evento en Atenas.
"Estamos encantados de colaborar con Allwyn para llevar este evento único a Atenas y conectar con nuestra apasionada y creciente comunidad de aficionados en Grecia".
También se espera que asistan al evento otros antiguos pilotos de F1, además de poder admirar coches de exhibición actuales y clásicos, así como disfrutar de las actividades de la zona de aficionados.
Comparte o guarda esta historia
Hakkinen revela las dudas que tuvo al volver a la F1 tras su grave accidente de 1995
Häkkinen revela por qué la rivalidad en McLaren con Coulthard nunca llegó a agravarse
Häkkinen insta a McLaren a no "crear problemas" con el fichaje de Max Verstappen
Norris, frustrado por el problema de motor que le costó caro en la clasificación de Sepang
Norris explica por qué le pareció “sensato” hacer pública su disculpa a Colapinto
Analista de la F1 cuestiona la mejora de McLaren tras la decepción del GP de Azerbaiyán
Últimas noticias
Verstappen responde a Russell por el chaleco refrigerante: "debería llevarlo al sauna"
Qué sucede realmente con las quejas de Russell sobre los chalecos refrigerantes de la FIA
Bezzecchi, “demasiado lento” y desconcertado por la falta de ritmo en la sprint del GP de Japón
McLaren explica el recurrente problema de velocidad punta de Norris tras la clasificación en Malasia
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados