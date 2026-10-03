Mika Häkkinen vuelve hoy a ponerse al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en el evento "Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens", que se celebra en las inmediaciones del Centro Olímpico de Atenas (OAKA).

El bicampeón pilotará por un trazado diseñado a medida al volante del emblemático McLaren MP4/6 de Ayrton Senna, y los aficionados tendrán la oportunidad de ver el MCL39, ganador del campeonato de constructores de 2025.

"Estamos aquí con un gran evento con coches de McLaren y, por supuesto, hay simuladores para los aficionados", declaró el expiloto de McLaren en los días previos al evento.

"Vamos a hacer una exhibición aquí; podrán ver el coche que voy a pilotar mañana. Va a ser increíble. Tiene unos 700 caballos de potencia. Pesa unos 500 kilos. Así que va a ser un día fantástico".

El MP4/6 de fue el primer McLaren propulsado por un motor V12 de Honda. El V12 de 3,5 litros desarrolla 725 caballos de potencia a 13.500 rpm. Lo pilotaron Senna y Gerhard Berger en la temporada de F1 de 1991, en la que la escudería de Woking se alzó con el título de constructores, mientras que Senna se proclamó campeón del mundo de pilotos por tercera vez al volante de este bólido.

Lando Norris se aseguró su primer campeonato de pilotos de F1 con el MCL39 en 2025. Norris y su compañero de equipo, Oscar Piastri, ganaron 14 de las 24 pruebas, y el equipo se alzó con su décimo título de constructores.

"Nuestros aficionados son el centro de todo lo que hacemos en McLaren Racing y, aunque no todo el mundo puede vivir un fin de semana de Gran Premio en persona, siempre buscamos formas de acercar al equipo a ellos", declaró Louise McEwan, directora de marketing de McLaren, antes del evento en Atenas.

"Estamos encantados de colaborar con Allwyn para llevar este evento único a Atenas y conectar con nuestra apasionada y creciente comunidad de aficionados en Grecia".

También se espera que asistan al evento otros antiguos pilotos de F1, además de poder admirar coches de exhibición actuales y clásicos, así como disfrutar de las actividades de la zona de aficionados.