Hakkinen culpa a Checo Pérez de los problemas de Red Bull en F1

Red Bull Racing se encuentra posiblemente en su momento más complicado de los últimos años, ya que tuvo un Gran Premio de Italia donde ninguno de sus dos pilotos pudo ser competitivo, lo que dejó a Max Verstappen en el sexto puesto final, dos lugares por delante de Sergio Pérez.

La cita de Monza fue la sexta ronda consecutiva en que Red Bull no logró ganar, sufriendo con un RB20 que no da a sus pilotos la confianza necesaria para conducir, a lo que se suma los ya confirmados avances de McLaren, Mercedes y Ferrari.

Pero mientras el equipo de Milton Keynes trabaja sin descanso para entrar soluciones que cambien el comportamiento del monoplaza, Mika Hakkinen apuntó contra "Checo" Pérez como responsable de afectar el desarrollo Red Bull.

"Habiendo sido piloto de carreras en el pasado, empezar a hablar de otro piloto, y sobre todo criticar a otro piloto, nunca es algo agradable, pero la Fórmula 1 es un deporte muy cruel, y hay dos pilotos en un equipo, y estos dos pilotos están, naturalmente, compitiendo entre sí antes de empezar a competir contra otros. En este caso, la brecha entre Max y Sergio ha ido en constante aumento", dijo el bicampeón mundial de F1 en un análisis para Unibet.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

"Checo" Pérez había comenzado en buena forma la temporada 2024, mostrándose cerca de Verstappen en el ritmo y cosechando cuatro podios en los primeros cinco grandes premios, pero desde la visita a Imola en mayo pasado ha estado regularmente lejos de su compañero.

Para Hakkinen, si existe una diferencia grande entre dos pilotos de un mismo equipo, esto afecta las posibilidades de desarrollo del mismo por la información desigual que reciben los ingenieros.

"Lo que eso significa es que usted no recibe los datos. Usted no recibe la información de ambos coches para poder desarrollar el coche tan rápido como se requiere. Y eso ha sido realmente un inconveniente para el desarrollo del equipo Red Bull. Como he dicho, es difícil criticar a un piloto. Y trato de evitar criticar. Sólo quiero decir el hecho: se necesitan dos pilotos para que el equipo pueda comparar los datos y los diferentes ajustes aerodinámicos o mecánicos del coche", indicó.

"Hay que comparar constantemente y durante un fin de semana de carreras, el tiempo es bastante corto, por lo que un solo coche no es capaz de hacer avanzar al equipo, se necesitan dos coches. Necesitas dos pilotos. Y Sergio Pérez no ha sido capaz de ofrecer esto al equipo Red Bull y ha influido en el éxito. Y esto ha sido algo muy negativo".

Por último, el finlandés no cree que sea una falta de talento por parte del mexicano, sino que no ha cumplido en estar a un nivel más alto para ayudar a Red Bull.

"Sergio Pérez lleva mucho tiempo en la Fórmula 1. No es el primer año ni el segundo. Lleva allí mucho tiempo. Ha tenido la oportunidad de estudiarse a sí mismo, de entenderse a sí mismo. ¿Qué necesita para ser el número uno? Y no lo ha hecho. Y no quiero decir que no tenga talento para conducir. Creo que todos los demás parámetros no han sido capaces de ayudar a Sergio a alcanzar el nivel que necesita para estar a la altura de Max Verstappen y ofrecer lo que el equipo le pide para poder construir un equipo ganador", finalizó.