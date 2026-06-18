Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

McLaren honra a Mika Hakkinen con una estatua de bronce

McLaren ha presentado una estatua de bronce de Mika Hakkinen en su sede de Woking.

Lydia Mee
Publicado:
Mika Hakkinen

McLaren ha presentado una impresionante estatua de bronce del bicampeón de Fórmula 1 Mika Hakkinen en su sede de Woking, conmemorando al 'Finlandés Volador' como parte de las celebraciones del gran premio número 1000 del equipo.

Creada por el reconocido artista de deporte motor Paul Oz, la escultura muestra a Hakkinen celebrando en el final de temporada en Suzuka, donde ganó su primer título en 1998.

La estatua ocupa un lugar destacado en el Boulevard de la fábrica, junto a su MP4/13 ganador del campeonato. Así se une a las estatuas de bronce de otras leyendas de McLaren: Bruce McLaren, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost y Ayrton Senna.

Hakkinen estuvo presente en la inauguración junto al CEO de McLaren Racing, Zak Brown, el director del equipo Andrea Stella y los pilotos actuales Lando Norris y Oscar Piastri.

"Vaya… ¡Qué buenos recuerdos! Este soy yo en Suzuka, cuando gané mi primer Campeonato del Mundo, el comienzo de algo muy especial", dijo Hakkinen.

"Cuando pasas toda tu vida compitiendo, sientes la presión de ganar un Campeonato del Mundo, y nunca sabes si lo vas a lograr. Ese día en Suzuka, antes de la carrera, solo recuerdo pensar: 'ok, vamos a hacerlo, vamos por ello'. Un momento increíble. Gracias a todos."

 

La estatua formó parte de las celebraciones más amplias del equipo por alcanzar los 1000 grandes premios. "Más de 100 equipos de Fórmula 1 han ido y venido desde que McLaren debutó", dijo Brown.

"Somos el segundo equipo más exitoso de la historia y el segundo más antiguo. Todo eso se debe al ADN que Bruce McLaren inculcó en este equipo. Es increíblemente especial trabajar aquí, y es importante que todos nos tomemos un momento para disfrutarlo, porque somos los que estamos en la sala en este momento, y somos los que estamos haciendo historia."

Stella añadió: "Es un honor increíble. Tenemos la responsabilidad de seguir llenando nuestras vitrinas de trofeos como lo hicieron quienes nos precedieron. Eso es tanto un honor como una inmensa motivación."

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Fabio Quartararo todavía quiere una prueba de F1 tras abandonar los planes con Mercedes

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

La victoria de Hamilton da a Leclerc una "oportunidad increíble", dice Montoya

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La victoria de Hamilton da a Leclerc una "oportunidad increíble", dice Montoya

Serena Williams celebra la histórica victoria de Hamilton en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Serena Williams celebra la histórica victoria de Hamilton en Barcelona

Norris acompañará a Valentino Rossi en el Festival de la Velocidad de Goodwood de 2026

Festival de la Velocidad de Goodwood
Festival de la Velocidad de Goodwood
Norris acompañará a Valentino Rossi en el Festival de la Velocidad de Goodwood de 2026
Más de
Mika Hakkinen

Norris no celebrará el título como Häkkinen lo hizo en 1998

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris no celebrará el título como Häkkinen lo hizo en 1998

Cómo McLaren consiguió cada una de sus 12 victorias récord en Brasil

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
Cómo McLaren consiguió cada una de sus 12 victorias récord en Brasil

¿Es posible la remontada de Verstappen? Esto dice la historia de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Es posible la remontada de Verstappen? Esto dice la historia de la F1
Más de
McLaren

Resultados de Mónaco anulados, protestas, nuevas audiencias programadas: ¿qué está pasando?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Resultados de Mónaco anulados, protestas, nuevas audiencias programadas: ¿qué está pasando?

Cuadernos, velocidad y madurez: cómo Fornaroli impresionó a McLaren en su debut en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Cuadernos, velocidad y madurez: cómo Fornaroli impresionó a McLaren en su debut en Barcelona

¿Hay una forma "justa" de deshacer la locura de las sanciones del GP de Mónaco de F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
¿Hay una forma "justa" de deshacer la locura de las sanciones del GP de Mónaco de F1?

Últimas noticias

La revancha se viste de rojo en el deporte motor

General
Misc General
La revancha se viste de rojo en el deporte motor

Presidente de la FIA fija un calendario para anunciar al nuevo titular de los derechos comerciales del WRC

WRC
WRC WRC
Rally de Grecia
Presidente de la FIA fija un calendario para anunciar al nuevo titular de los derechos comerciales del WRC

La victoria de Hamilton da a Leclerc una "oportunidad increíble", dice Montoya

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La victoria de Hamilton da a Leclerc una "oportunidad increíble", dice Montoya

La primera victoria de Ferrari: Solo tres pilotos necesitaron más carreras que Hamilton

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La primera victoria de Ferrari: Solo tres pilotos necesitaron más carreras que Hamilton