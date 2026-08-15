Hakkinen revela las dudas que tuvo al volver a la F1 tras su grave accidente de 1995

Mika Hakkinen, dos veces campeón de Fórmula 1, ha revelado que se planteó seriamente su futuro en el mundo del automovilismo tras el accidente que puso en peligro su vida en el Gran Premio de Australia de 1995.

En declaraciones a podcast Up To Speed junto a su antiguo compañero de equipo en McLaren, David Coulthard, Hakkinen detalló los obstáculos psicológicos y físicos a los que se enfrentó tras el accidente de Adelaida, que le provocó una fractura de cráneo.

Durante la sesión de clasificación, un pinchazo hizo que el McLaren de Hakkinen saliera volando y entrara en un trompo a gran velocidad antes de estrellarse contra la barrera de neumáticos situada en el exterior de la curva Brewery Corner.

"Cuando me puse de lado y golpeé ese enorme bordillo a la salida y el coche salió disparado por los aires, ese fue el momento en el que me di cuenta de que esto iba a ser grave", afirmó Hakkinen. "El coche no redujo la velocidad en absoluto, y sabía que la barrera no estaba lejos. Iba a mucha velocidad y, de repente, el coche empezó a girar en el aire.

"Me costaba saber cuándo iba a chocar contra el muro. Normalmente, cuando chocas contra el muro, agarras el volante con toda la fuerza que puedes y tensas los músculos al máximo, pero yo no pude hacerlo.

"El problema era que, cuando intentaba mover las manos o las piernas, no podía. Y dije: 'Mierda'. Entonces, un tipo se puso delante de mí y me dijo: 'Relájate, no hagas nada, intenta mantener la calma'. Después, alguien apagó las luces".

Hakkinen sufrió una fractura de cráneo, una hemorragia interna y una obstrucción de las vías respiratorias. El delegado médico y de seguridad de la F1, Sid Watkins, y los médicos voluntarios Jerome Cockings y Steve Lewis le salvaron la vida; Cockings le practicó una traqueotomía de urgencia junto a la pista. Permaneció hospitalizado durante aproximadamente dos meses.

Mika Hakkinen Foto de: Alexander Trienitz

"Las primeras personas que vi, o mejor dicho, las primeras que vinieron a verme, fueron Ron y Lisa Dennis, y lo primero que vi fue a Lisa Dennis delante de mí. Pero, claro, estaba bajo los efectos de tanta medicación que pensé que estaba en el cielo.

"Luego miré a la izquierda y allí estaba Ron Dennis. Así que pensé: 'Esto no es el cielo'", añadió entre risas.

A pesar del grave traumatismo craneal, Hakkinen volvió al volante para probar un monoplaza de F1 tan solo unos meses después. Pero el piloto, actualmente de 57 años, admitió que la decisión de volver fue difícil de tomar.

"Creo que ese momento de tomar la decisión es uno de los más difíciles", explicó. "Podrías decir fácilmente: 'Demos un giro a nuestra vida y olvidémonos del automovilismo'".

"Tienes que tomar esta decisión tú solo, y tienes que pasar por muchas cosas diferentes en tu vida de esa manera. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Cuál es el futuro de tu vida? Las preguntas te rondan la cabeza constantemente: 'Hace un par de meses estuve a punto de morir, así que, ¿quieres volver a este mismo mundo?'"

Al final, la motivación de Hakkinen por pilotar pesó más que su aprensión.

"Es una pasión enorme: el automovilismo y conducir el coche, controlar este increíble monoplaza de Fórmula 1 a una velocidad altísima", concluyó. "Cuando todo funciona y hay un gran trabajo en equipo con los mecánicos y los ingenieros. Así que decidí volver, y no sé si tiene que ver con la juventud, con el ego, con querer demostrar de esa forma: sí, puedo hacerlo.

"Tomé la decisión de volver, pero no fue fácil, ya sabes. Tienes que trabajar tu mentalidad. Cuando te sientas en un coche después de un accidente, tienes que mentalizarte para no pensar en el miedo al choque. Volverá a pasar. Volverás a chocar, pero no hay que tener miedo a ese choque".

Hakkinen ganó dos campeonatos del mundo tras ese grave accidente -en 1998 y 1999- y se retiró de la F1 como una leyenda del deporte al terminar la temporada 2001 con 20 victorias, 26 pole positions y 51 podios en 161 grandes premios.