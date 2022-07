Hamilton pide "acciones reales" para frenar "viejas voces"

Cargar reproductor de audio

Esta semana ha salido a la luz una entrevista realizada el año pasado al tricampeón del mundo Nelson Piquet en la que utilizó un insulto racista en referencia a Hamilton, lo que provocó la condena de la comunidad de la F1 y su expulsión del paddock.

Piquet se disculpó con Hamilton, pero negó que su comentario tuviese una intención racista y cuestionó la manera en que se tradujo.

Hamilton compareció este jueves en la rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, hablando públicamente por primera vez sobre el asunto, y dio las gracias por el apoyo que le habían mostrado.

"He recibido racismo y críticas, y esa negatividad y discursos arcaicos durante mucho, mucho tiempo, y trasfondos de discriminación", dijo Hamilton.

"Así que no hay nada particularmente nuevo para mí. Creo que se trata más bien de un panorama más amplio".

"No sé realmente por qué seguimos dando espacio a esas voces más viejas. Porque están hablando sobre nuestro deporte, y nosotros estamos buscando ir a un punto completamente diferente, y no es representativo de lo que somos como deporte ahora mismo y de hacia dónde estamos planeando ir".

"Queremos crecer en Estados Unidos y en otros países, en Sudáfrica, y tenemos que mirar hacia el futuro y dar a los más jóvenes una plataforma que sea más representativa de la época actual, y de lo que intentamos ser en la dirección en la que vamos".

"No se trata sólo de un individuo, no se trata sólo de un uso de ese término. Se trata de un panorama más amplio".

Los fotógrafos reciben a Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, el jueves en Silverstone. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tanto la FIA como la F1 emitieron comunicados condenando los comentarios de Piquet, una postura de la que se hicieron eco varios equipos en una muestra de solidaridad con Hamilton.

Pero Hamilton dijo que la "reacción instintiva" de condenar el racismo "no era suficiente", y añadió: "Ahora se trata de acciones reales . Tenemos que empezar a actuar de verdad".

"La F1, los medios de comunicación, no deberían dar una plataforma a esa gente. Estas viejas voces, ya sean subconscientes o conscientes, no están de acuerdo con que gente como yo esté en un deporte como éste, con que las mujeres estén aquí".

"La discriminación no es algo que debamos proyectar y promover, y dar una plataforma para crear y dividir a la gente".

"En las últimas dos semanas, no creo que haya pasado un día en el que alguien del pasado, que no ha sido relevante en nuestro deporte desde hace décadas, haya intentado decir cosas negativas y haya empezado a hundirme".

"Pero yo sigo aquí y sigo siendo fuerte".

Desde la última carrera, la del GP de Canadá, Hamilton también se enfrentó a las críticas de Jackie Stewart, que cuestionó si el piloto de Mercedes debería seguir en la categoría, y de Bernie Ecclestone, el antiguo jefe de la F1.

Hamilton insistió en la necesidad de que los equipos y las empresas de la F1 se responsabilicen y se centren en la inclusión en el futuro, adoptando medidas para mejorar la diversidad en el campeonato.

"Está muy bien estar en la parrilla y hablar de inclusión", dijo Hamilton. "Pero no son más que palabras vacías si no pasamos a la acción".

"Este es un negocio en crecimiento. Los equipos están ganando más dinero que nunca antes, y seguirán creciendo. No conozco todos los demás fondos que se han destinado a D&I [diversidad e inclusión]. Estoy dispuesto a apostar que no es tanto como lo que hemos invertido nosotros y tenemos previsto invertir".

"He estado en llamadas con todos los equipos de la F1 que han aceptado formar parte de esa carta de la F1 y todavía no han firmado, y todavía no está en marcha".

"No podemos seguir dando repercusión a esas voces que lo único que hacen es crear esa división ahí fuera".