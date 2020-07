Hamilton no se dirigía a pilotos en llamado por injusticia racial

En medio de las protestas en todo el mundo contra el racismo y las desigualdades sociales a raíz del asesinato de George Floyd en mayo, Lewis Hamilton, el único piloto negro en la historia de la Fórmula 1, se involucró en una campaña para cambiar la industria.

A finales de mayo, Hamilton escribió en su Instagram que vio a "los que permanecen en silencio" y describió la F1 como "un deporte dominado por los blancos", planteando la necesidad de que haya más diversidad.

Decoración del Mercedes F1 W11 de negro para luchar contra el racismo Photo by: Mercedes AMG

Los comentarios de Hamilton llevaron a otros pilotos a publicar sus propios mensajes condenando el racismo, mientras que en las últimas semanas se han lanzado varias campañas en la F1 para realizar cambios.

En un vídeo de una nueva campaña de Daimler, Hamilton aclaró que estaba incitando al automovilismo en general a posicionarse en contra de las injusticias, y no específicamente a sus compañeros.

"La gente lo percibió como que yo estaba apuntando a los pilotos", dijo Hamilton. "Realmente no. Estaba dirigido a toda la industria. Es algo de lo que he sido consciente desde hace mucho, mucho tiempo, y realmente no he visto a nadie hacer nada al respecto".

"En el mundo actual, donde todos tenemos una plataforma para expresarnos y seguidores, nuestras voces son muy poderosas".

"Si no tratas de alentar a las personas a salir y entender cuál es la situación y por qué estamos así, para mí es frustrante".

"El silencio de la gente es algo que he experimentado durante tanto tiempo, y no es el momento de estar en silencio. Es momento de ayudar a difundir el mensaje, de unirnos. Necesitamos tantas voces como podamos para promover el impulso. Para cambiar".

"Realmente fue una llamada a la gente dentro de la industria para rendir cuentas, para todas las marcas. Necesitan hacer más. Este deporte necesita hacer más. La FIA necesita hacer más. Todos necesitamos hacer más. De eso se trataba el mensaje".

Mercedes anunció el lunes que lucirá una decoración negra durante la temporada 2020 como parte de su campaña contra el racismo, acompañada de nuevos uniformes para los pilotos, también de color negro.

El equipo lanzó también un nuevo programa para mejorar la diversidad dentro de su equipo después de conocerse que solo el 3% de sus trabajadores pertenecen a una minoría étnica.

Hamilton también ha puesto en marcha una nueva comisión para tratar de mejorar la diversidad en toda la industria y mejorar el acceso a aquellos de origen minoritario.

"Es un deporte muy caro y creo que es un factor clave", dijo Hamilton. "Hay muchos trabajos buenos y oportunidades en nuestro deporte, pero las oportunidad no son las misma para las minorías. Por eso que formé esta comisión, para tratar de ver y entender por qué".

"No se puede cambiar lo que no conoces y creo que ese es el problema. Mucha gente tiene opiniones sobre por qué no hay otros pilotos negros o por qué no hay muchas personas de color en nuestro deporte, pero nadie sabe realmente cuál es la causa raíz".

"Ese es el objetivo de esta comisión, es mucho trabajo, pero realmente espero que pueda suponer un cambio positivo".