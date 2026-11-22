Fórmula 1 Las Vegas GP

Lewis Hamilton: La mentalidad de Charles Leclerc nos costó muchos puntos en Las Vegas

Hamilton evitó criticar abiertamente a su compañero de equipo, pero su frustración quedó en evidencia después de otro incidente entre ambos en Las Vegas.

Benjamin Vinel Cihangir Perperik

Publicado: 22 nov 2026, 12:45

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Lewis Hamilton insinuó sutilmente que la "mentalidad" de Charles Leclerc fue la culpable de la colisión entre ambos en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Hamilton y Leclerc ocupaban el sexto y séptimo puesto en la vuelta 37 de la carrera disputada en Nevada, a solo unos dos segundos del líder, Max Verstappen, cuando el monegasco se lanzó por el interior en la curva 7. Sus ruedas delanteras llegaron a estar casi a la par de las del británico, pero aparentemente vio que el espacio se estaba cerrando y decidió desistir de la maniobra. Como resultado, su eje delantero quedó a la altura del pontón lateral del auto de Hamilton en el vértice de la curva y terminó tocando la rueda trasera izquierda de su compañero de equipo, lo que provocó que el otro Ferrari hiciera un trompo.

Esto le valió a Leclerc una penalización de 10 segundos, mientras que Hamilton perdió cuatro posiciones y alrededor de ocho segundos. Como consecuencia, terminaron décimo y séptimo, respectivamente, al cruzar la bandera a cuadros, y dejaron escapar un probable resultado entre los cinco primeros y la posibilidad de subir al podio.

Este fue apenas uno de los numerosos incidentes entre los pilotos de Ferrari esta temporada, incluido su destacado choque en la primera vuelta del Gran Premio de México, cuando ocupaban las dos primeras posiciones y perdieron la victoria a manos de Max Verstappen, lo que había llevado a Hamilton a exigir "conversaciones serias".

Esas conversaciones tuvieron lugar, pero tres semanas después la situación persiste.

Cuando le preguntaron qué debía ocurrir después del incidente de Las Vegas, antes de que tuviera la oportunidad de hablar del asunto con su compañero de equipo, Hamilton respondió de manera evasiva: "No lo sé, pero no es algo en lo que quiera entrar. Esas son preguntas para Ferrari".

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Sin embargo, cuando le insistieron sobre lo que se le pasó por la cabeza en el momento de la colisión, teniendo en cuenta sus enfrentamientos anteriores, Hamilton apuntó sutilmente hacia su compañero de equipo como responsable.

"Ya estuve en esa situación muchas veces. Creo que, en ese momento, sabía que era más rápido. Acababa de recuperarme de una penalización de 10 segundos", señaló el piloto de Ferrari, que había remontado del 14º al octavo puesto en cuatro vueltas, antes de adelantar a Leclerc y de que ambos superaran a Pierre Gasly.

"Literalmente, lo único en lo que estoy pensando es en vencer a McLaren. Tenemos que vencer a McLaren para evitar estar peleando entre nosotros detrás. Cada vez que peleamos, simplemente perdemos terreno. Trabajemos juntos y mantengámonos en el rebufo, sigamos empujando y alcancemos a los que están adelante".

"Supongo que no teníamos la misma mentalidad. Al final, eso nos costó muchos puntos hoy".

Curiosamente, el campeón del mundo de 1996, Damon Hill, sugirió recientemente que Ferrari debería convertir a Hamilton en su piloto número uno para 2027.

"Hagan de Lewis el piloto número uno de Ferrari. Resuelvan el asunto. Déjenlo claro. Se termina todo el debate. Lewis rendirá para Ferrari si lo respaldan al 100%", escribió Hill en Twitter el 6 de noviembre.

Cuando posteriormente le preguntaron a Hamilton si Ferrari debería hacerlo y si él mismo solicitaría ese estatus, respondió sin dudar ni un segundo: "Nunca pedí ser el número uno, sinceramente nunca lo pedí".

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Hubo un momento de la temporada en el que tenía una ventaja de cuarenta y tantos puntos. En ese momento, la lucha era entre Kimi [Antonelli] y yo. Yo era el que estaba más cerca de él. Estuve segundo durante mucho tiempo en el año", añadió, después de haber ocupado el segundo puesto del campeonato tras las carreras de Mónaco y Barcelona en junio, así como las de Bélgica y Hungría en julio.

"En ese momento, necesitábamos apoyo para asegurarnos de vencer a Kimi. Hubo algunas situaciones durante la temporada en las que creo que, con ese respaldo, podríamos haber vencido a Kimi".

"Eso no es... Lo que pedí es que no deberíamos llegar a tocarnos. Eso simplemente nunca debería pasar. Ya dije todo lo que podía decir al respecto, y la pregunta debería ser para Ferrari".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La venganza de Max Verstappen contra George Russell: “El karma es una perra”

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Benjamin Vinel





La venganza de Max Verstappen contra George Russell: “El karma es una perra”



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



26 min



La venganza de Max Verstappen contra George Russell: “El karma es una perra”





Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



57 min



Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell





El error de Antonelli que arruinó su lucha por la victoria ante Verstappen en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



5 h



El error de Antonelli que arruinó su lucha por la victoria ante Verstappen en Las Vegas

Más de

Lewis Hamilton





Lewis Hamilton revela daños en su Ferrari tras la eliminación en la Q2 de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Lewis Hamilton revela daños en su Ferrari tras la eliminación en la Q2 de Las Vegas





Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas





Lewis Hamilton responde a los supuestos problemas de "confianza" en Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Lewis Hamilton responde a los supuestos problemas de "confianza" en Ferrari

Más de

Ferrari





Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



6 h



Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente





Leclerc carga contra Ferrari tras quedar eliminado en la Q2 de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Leclerc carga contra Ferrari tras quedar eliminado en la Q2 de Las Vegas





Leclerc sostiene que se exageró el incidente con Hamilton en México



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Leclerc sostiene que se exageró el incidente con Hamilton en México

Últimas noticias





Briatore celebra la mejor cosecha del año de Alpine en Las Vegas y destaca a Gasly y a Colapinto



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



9 min



Briatore celebra la mejor cosecha del año de Alpine en Las Vegas y destaca a Gasly y a Colapinto





Lewis Hamilton: La mentalidad de Charles Leclerc nos costó muchos puntos en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



17 min



Lewis Hamilton: La mentalidad de Charles Leclerc nos costó muchos puntos en Las Vegas





La venganza de Max Verstappen contra George Russell: “El karma es una perra”



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



26 min



La venganza de Max Verstappen contra George Russell: “El karma es una perra”





Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



57 min



Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete