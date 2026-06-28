Hamilton advierte que la diferencia de potencia con el Mercedes es preocupante tras Austria

Lewis Hamilton, al igual que la mayoría de los aficionados de Ferrari, esperaba algo más del Gran Premio de Austria que el quinto puesto final.

Más allá del resultado, los casi 27 segundos que el 7 veces campeón del mundo perdió frente al ganador de la carrera (George Russell) reflejan muy bien el tipo de fin de semana al que se enfrentaron.

Tras salir muy bien, Hamilton logró mantener la segunda posición y permanecer a rebufo de Russell durante unas pocas vueltas. Luego, vuelta tras vuelta, fue perdiendo progresivamente rendimiento y tuvo que ceder el paso también a Max Verstappen, sin contar las remontadas de Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, todos pilotos que terminaron la carrera por delante de él.

Al término de la carrera, el británico se presentó ante los micrófonos de Sky Sport F1 comentando no tanto el resultado, sino dónde Ferrari mostró carencias frente a Mercedes. Hablamos de la unidad de potencia que, pese a la introducción de las intervenciones permitidas por el ADUO, todavía tiene mucho camino por recorrer para cerrar una brecha que aún parece muy grande.

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"Ya habíamos visto el viernes que éramos los más rápidos en curva, pero luego perdíamos 6 décimas en recta frente a los Mercedes. Ayer conseguimos cerrar gran parte de la brecha haciendo un trabajo excelente durante la noche. Pero hoy no solo estuvo ese problema, porque también hubo sobrecalentamiento. El coche deslizaba mucho y el equilibrio era complejo".

"Yo pensaba que podía mantener el ritmo de Russell, pero tuve una alta degradación. Y en general los Mercedes se escapaban en recta, así que tienes que apretar mucho en curva para cerrar esa diferencia. Pero no esperaba que fuera tan grande. Aquí estamos en altitud, pensábamos tener más posibilidades, pero no fue así".

Siguiendo con la unidad de potencia, según Lewis la brecha con Mercedes podría no cerrarse en una sola temporada. La distancia entre los corazones nacidos en Brixworth y Maranello es tal que necesita un lapso de tiempo igualmente importante.

"Creo que la brecha es muy, muy grande. No sé si se puede cerrar en una temporada. Hace falta un periodo de meses y meses para desarrollar, probar y realizar los cambios necesarios. Creo que podremos hacer más progresos más adelante durante la temporada. Nos esperan carreras exigentes antes de ese momento".

"En los circuitos con muchas curvas esperamos ser más competitivos. Si pensamos en Silverstone, no será sencillo porque hay largas rectas. Yo, sin embargo, voy bien. Pero el problema en las rectas seguirá", concluyó Hamilton.