Hamilton y su lado humano que pocos conocen

Aunque su éxito deportivo habla por sí mismo, Lewis Hamilton es un piloto que polariza. No a todos les gusta su inclinación por la auto presentación, pero una de las personas que trabajó de cerca con él, y lo conoce desde el otro lado, es Matt Bishop, quien durante mucho tiempo fue jefe de relaciones públicas de McLaren.

"Es una persona muy cálida", dijo el británico entusiasmado en el podcast 'In The Pink'. “A menudo la gente no se daría cuenta de eso. Solo ves la versión de Instagram con su excéntrica elección de ropa, lo cual no me importa. Depende de él lo que usa. Y creo que es realmente genial".

Bishop ilustra que Hamilton tiene su corazón en el lugar correcto con una historia muy especial de cuando ambos eran mancuerna en la Fórmula 1. "Acabábamos de terminar una conferencia de prensa, pero luego tuve que abandonar la sala", recuerda. "Le dije: 'Lewis, espera, me tengo que ir'. Estaba con McLaren en ese entonces”.

De repente, Lewis tenía un teléfono en su mano, pero no era el de él, sino el de su jefe de relaciones públicas. En el identificador de llamada aparecía la palabra ‘mamá’. "Entonces respondió a la llamada: 'Hola. Debes ser la madre de Matt. Soy Lewis'. Le tomó un tiempo comprender que no la estaban timando. Ella ya tenía cáncer en ese momento, pero todavía estaba mentalmente llena, aunque físicamente limitada”.

La madre de Bishop finalmente se dio cuenta de que realmente estaba hablando con Lewis Hamilton en el otro extremo de la línea, "y tuvieron una buena conversación", apunta el hombre que ahora trabaja en W Series.

Cuando Bishop regresó, Hamilton ya había colgado, y no le contó que había conversado con su madre. "No fue hasta que la llamé al día siguiente que me enteré".

"Ella me dijo: 'Qué amable por parte de Lewis que me haya hablado'. Al principio pensé: 'Oh, Dios mío, ahora se está volviendo loca'. Pero luego me explicó todo”, expresó al recapitular la curiosa situación. Su madre luego sucumbió al cáncer.

Cuando la madre de Bishop murió, Hamilton llamó

"Lewis ya estaba manejando para Mercedes-Benz, y yo todavía estaba con McLaren", Bishop mira hacia atrás para recordar el momento de la tragedia en su familia. "Ya ni siquiera estábamos en el mismo equipo. No estaba en la carrera porque mi madre murió el jueves anterior”.

Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar: "A las 10 p.m., 11 p.m., hora de Alemania. Era Lewis. Respondí, pero me sorprendió mucho. Ya no trabajamos juntos y le dije que no estaba en Alemania, a lo que él respondió: ‘Lo sé, Matt, lo sé. Me acabo de enterar de que tu madre murió hoy. Solo quería expresar mis condolencias a ti y tu familia. Si estás con tu familia, diles que incluiré a tu madre en mis oraciones esta noche. Dios la proteja, Dios los proteja a usted’,”, recordó Bishop al hablar de ese momento.

Con toda su experiencia en la Fórmula 1, el publirrelacionista sabe que solo unos pocos pilotos son tan sinceros. "Este es el lado de Lewis que la gente no siempre ve y que a menudo desconocen. Pero me gusta contar la historia si alguien quiere decirme que él es no es una buena persona. Es un tipo fantástico con el que siempre disfruto pasar tiempo”.