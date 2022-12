El mensaje de Hamilton en apoyo a Brasil tras la eliminación en Qatar

Cargar reproductor de audio

Hamilton acudió a las redes sociales para dar su apoyo a los jugadores de la selección brasileña tras la derrota en la tanda de penales ante Croacia que culminó el viernes con la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar.

Tras recibir el gol del empate a falta de tres minutos para el final de la prórroga, Brasil no pudo superar a Croacia, subcampeón del mundo de 2018, y cayó eliminada en cuartos de final de la mayor competición futbolística del mundo. Tras el pitido final, los jugadores de la selección brasileña lloraron desconsoladamente aún sobre el terreno de juego.

Amigo personal de Neymar y Daniel Alves, Hamilton utilizó las redes sociales para declarar su apoyo a los jugadores brasileños publicando una foto con el mensaje: "Estoy muy orgulloso de todos ustedes".

Cabe recordar que, en noviembre, Hamilton fue condecorado oficialmente como ciudadano honorario del país en una sesión en la Cámara de Diputados el lunes anterior al GP de San Pablo de Fórmula 1.

"Es un gran honor aceptar y recibir esta distinción", dijo Hamilton ese día. "Ahora, por fin, puedo decir que soy uno de ustedes. Me encanta Brasil, siempre me ha gustado. Tengo muchos recuerdos increíbles incluso de antes de venir por primera vez. Pero sabiendo todo lo que he vivido aquí desde que lo vi por primera vez en 2007, y sobre todo lo que pasó el año pasado, fue increíble. Quiero dedicar este honor a Ayrton Senna, a su familia, a sus amigos y a sus fans".

Recientemente, el perfil oficial de Mercedes ya había mostrado su apoyo a Brasil en el Mundial. Tras la victoria de la selección contra Suiza en el segundo partido de la fase de grupos, el equipo utilizó las redes sociales para mostrar su afecto a la selección brasileña y generó mucha euforia entre los aficionados del país sudamericano.

