Hamilton en Arabia: no podía seguir el ritmo del Haas

Cargar reproductor de audio

Un punto, eso es todo lo que rescató Lewis Hamilton del Gran Premio de Arabia Saudí. Clasificado en el puesto 16 el sábado, pero arrancando quinto y finalizando décimo, el siete veces campeón del mundo tuvo que conformarse con una remontada lejana a las que conseguía en años anteriores.

El integrante de Mercedes llegó a Yeda con la certeza de que tendría que limitar los daños, pero probablemente no hasta tal punto. En una carrera dañada desde su eliminación de la Q1 el día anterior, hizo lo que pudo para volver a estar entre los diez primeros, gracias sobre todo a un primer stint muy largo con neumáticos duros.

"Al principio tuve problemas con la temperatura de los neumáticos, luego mejoré y empecé a recuperar tiempo con los de delante", dijo el de Mercedes a los micrófonos de Sky Sports. "Creo que el resto estaba en medios, empezaron a perder rendimiento y fue una etapa muy buena. Estaba atacando, creo que estaba haciendo más o menos los mismos tiempos que George (Russell), que tenía neumáticos duros nuevos, así que me sentía bien en esa fase. Luego todo se desmoronó cuando esos coches se detuvieron".

La estrategia de Mercedes se resintió cuando se cerró el pit lane después de que Fernando Alonso y Daniel Ricciardo quedaran detenidos en sucesión cerca de la línea de ingreso a pits, algo que jugó en contra del siete veces campeón del mundo y ante lo que dijo tendrá que dialogarlo con su equipo.

"Tendremos que hablarlo con el equipo", dijo el británico. "Es decepcionante, pero me he llevado al menos un punto y vamos a trabajar duro. Los dos (pilotos) anotamos puntos para el equipo".

Para Hamilton la conclusión es clara: el W13 carece de prestaciones y no le ofrece el confort de conducción que necesita para sacarle el máximo partido. Las últimas vueltas fueron un doloroso recordatorio de esta situación, que Toto Wolff ya había considerado "totalmente inaceptable" incluso antes del Gran Premio.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"No siento que las cosas hayan cambiado mucho desde el último Gran Premio, sólo han pasado unos días", recordó Hamilton quien lanzó un comentario para reflejar la gravedad de la situación al comparar su ritmo con el equipo peor clasificado de la parrilla en el 2021: Haas.

"Lo que sí sé es que hoy no he podido seguir el ritmo del Haas al final. Independientemente de la potencia que tuvieran, me pasaron rápidamente después de haber adelantado a Kevin Magnussen al principio de la carrera. Así que tenemos mucho trabajo que hacer, pero sé que tengo un gran equipo, y seguiremos concentrados para intentar mejorar."

"En cuanto al equilibrio, el coche se manejaba bien, pero no era lo suficientemente rápido. El resultado final no es muy bueno, pero la carrera ha ido relativamente bien. Tuvimos mala suerte con el VSC al final, pero lo di todo. El día de ayer hizo que el fin de semana fuera muy difícil y asumo la responsabilidad por ello. Tenemos que seguir luchando, es lo único que podemos hacer".