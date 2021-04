Hamilton continuará arrodillándose antes de las carreras

Este año, la F1 volverá a dejar un momento antes de las carreras para que los pilotos expresen sus opiniones personales. En 2020, se introdujo una ceremonia tras las protestas de Black Lives Matter que surgieron por el asesinato de George Floyd.

Para 2021 se ha realizado un pequeño cambio, y es que ahora la ceremonia no la presidirá una pancarta con las palabras "Pon fin al racismo", sino que se llevará a cabo con una que destaca la iniciativa de la F1, 'We race as one' (Corremos como uno).

Cuando se le preguntó qué piensa hacer a partir de este domingo con respecto a protestar contra el racismo y seguir poniendo de relieve la necesidad de mejorar la diversidad en el automovilismo, Hamilton dijo: “Pienso seguir arrodillándome".

"Porque creo que lo realmente importante es cuando los niños pequeños ven lo que hacemos aquí en este deporte".

"Y cuando nos vean arrodillarnos, se sentarán y preguntarán a sus padres o maestros: '¿Por qué están haciendo eso? ¿Para qué se arrodillan?".

“Genera una conversación incómoda. Hace que los padres deban educarse a sí mismos. Y que los niños también se eduquen".

“Es una pelea que no se gana. Es una pelea que continuará durante mucho tiempo, estoy seguro. Pero creo que estamos en un momento en el que el debate es saludable”.

El piloto de Mercedes, que habló de ello en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bahréin que da inicio a la temporada 2021, explicó cómo sus acciones en 2020 fueron un "empoderamiento para no quedarte en silencio, como algunos querrían que te quedaras".

"Sentí que, por un lado, arrodillándonos dejamos que la comunidad negra supiera que la escuchamos, la vemos y estamos con ella. Eso fue importante para mí”, continuó.

"Pero a lo largo del camino, hay muchas cosas que debemos abordar en todo el mundo. Y, obviamente, no puedo arreglarlas todas. Pero quiero ayudar".

"Creo que aquí tenemos, como mencioné el año pasado, una plataforma increíble".

"Creo que es genial ver los pasos que está dando la Fórmula 1, los pasos que está dando Mercedes en cuanto a hacer que en este deporte haya mayor diversidad".

Hamilton también declaró que "no puede ignorar el hecho" de que su tarea de promover las causas que le apasionan "pesó mucho sobre mí" en 2020.

Y añadió: "A medida que envejezco, comprendo más. Creo que a todos nos complace pensar que pasamos por una fase educativa el año pasado. Todos estamos aprendiendo más, hubo mucho más debate y conversación".

"Vi más documentales, leí mucho más, tratando de educarme sobre las cosas que están sucediendo en todo el mundo. Y eso ha seguido también durante este invierno", concluyó.

