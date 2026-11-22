Fórmula 1 Las Vegas GP

Hamilton asegura que con respaldo de Ferrari pudo vencer a Antonelli por el título de la F1 2026

El piloto de Ferrari dice que nunca pidió ser el número uno, pero cree que "necesitaba apoyo" cuando era el rival más cercano de Kimi Antonelli

Lydia Mee

Publicado: 22 nov 2026, 8:25

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton cree que podría haber vencido al Kimi Antonelli de Mercedes en su batalla a principios de la temporada si hubiera recibido más apoyo de Ferrari.

El británico habló después del Gran Premio de Las Vegas, donde tuvo otro choque con su compañero de equipo Charles Leclerc, que lo hizo trompear. Se recuperó para terminar séptimo, mientras que Leclerc fue sancionado y acabó 10.º.

Preguntado por la sugerencia del campeón de F1 de 1996 Damon Hill de que Ferrari debería convertirlo en su piloto número uno, Hamilton dijo que nunca había pedido ese estatus, pero sentía que lo había necesitado a principios de año.

"Nunca he pedido ser el número uno. Sinceramente, nunca lo he pedido", dijo Hamilton.

El inglés señaló una fase de la temporada en la que estaba claramente por delante de Leclerc y era el piloto más cercano para desafiar a Antonelli por el título.

"Fui segundo durante mucho tiempo en el año, y en ese momento necesitaba respaldo para asegurarnos de vencer a Kimi. Hubo algunas circunstancias en la temporada en las que, con el apoyo, podríamos haber vencido a Kimi", dijo.

Después de que el piloto de 41 años lograra su primera victoria en un gran premio con Ferrari en Barcelona en junio, era segundo en la clasificación de pilotos, a 41 puntos de Antonelli y 40 puntos por delante de Leclerc. También fue segundo después de Mónaco, Bélgica y Hungría.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Antonelli acabó asegurando el campeonato en el Gran Premio de México, una semana antes de que Mercedes ganara el título de constructores, y ahora tiene 402 puntos frente a los 267 de Hamilton.

"No lo sé, pero no es algo en lo que quiera entrar", dijo cuando le preguntaron hacia dónde va ahora su relación con su compañero de equipo. "Estas son preguntas que la gente está haciendo. Al fin y al cabo, rendí tan fuerte como pude, y he dado todo lo que podía para conseguir esos puntos hoy.

"Simplemente nos vimos constantemente golpeados por desafíos, y yo solo mantuve la cabeza baja."

Más de la F1:

Anteriormente en la carrera, Hamilton había recibido una penalización de 10 segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja sobre Lando Norris de McLaren.

"10 segundos fue una locura y muy, muy duro", continuó. "Estaba evitando chocar con ellos, y podrían simplemente haberme dicho que devolviera la posición. Una [penalización] de 10 segundos es una locura. Pero remonté y volví a meterme en la pelea, y podía ver a Max delante y pensé: estamos de vuelta en la pelea.

"Estaba luchando con McLaren, así que sinceramente pensé que quizá podría luchar por un podio, y literalmente solo estoy pensando en luchar contra McLaren, porque ahí es donde tenemos que estar para conseguir el segundo."

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Piastri rechaza advertencias de McLaren tras pelear con Norris en Las Vegas

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Lydia Mee





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 m



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay





Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



1 m



Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari





Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



1 m



Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

Más de

Lewis Hamilton





Lewis Hamilton revela daños en su Ferrari tras la eliminación en la Q2 de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



23 h



Lewis Hamilton revela daños en su Ferrari tras la eliminación en la Q2 de Las Vegas





Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas





Lewis Hamilton responde a los supuestos problemas de "confianza" en Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Lewis Hamilton responde a los supuestos problemas de "confianza" en Ferrari

Más de

Ferrari





Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



4 h



Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente





Leclerc carga contra Ferrari tras quedar eliminado en la Q2 de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Leclerc carga contra Ferrari tras quedar eliminado en la Q2 de Las Vegas





Leclerc sostiene que se exageró el incidente con Hamilton en México



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Leclerc sostiene que se exageró el incidente con Hamilton en México

Últimas noticias





El error de Antonelli que arruinó su lucha por la victoria ante Verstappen en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



El error de Antonelli que arruinó su lucha por la victoria ante Verstappen en Las Vegas





Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara





Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 h



Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas





Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 h



Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete