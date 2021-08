Hamilton debió recibir atención médica por "mareos y fatiga"

El campeón del mundo tuvo que sudar durante la carrera del Hungaroring para terminar en tercera posición, después de que una decisión estratégica errónea en la resalida le dejara al fondo del pelotón.

En la reanudación tras la bandera roja en una pista que se estaba secando, todos los demás pilotos entraron en boxes al final de la vuelta de formación para poner neumáticos lisos.

Hamilton optó por seguir con los intermedios y se quedó solo, siendo el único coche que formó en la parrilla y salió desde ahí.

Pero como eran los neumáticos menos adecuados para esas condiciones, se vio obligado a entrar en boxes al final de la primera vuelta y cayó a la parte trasera antes de remontar para llevarse el tercer lugar detrás de Esteban Ocon y Sebastian Vettel.

Con aspecto cansado, Hamilton no acudió a las entrevistas de televisión ni a la rueda de prensa posterior a la carrera para recibir la atención del médico.

Un portavoz de Mercedes confirmó que Hamilton sufría "fatiga y un ligero mareo".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, dijo que no había mayor preocupación por el estado de Hamilton.

"Todavía no he hablado con él, está con el médico", dijo Wolff. "Creo que se puede relacionar con el calor que hace y con una carrera como la que tuvo con un montón de adelantamientos. Eso es agotador. Creo que debería estar bien, pero más vale prevenir que lamentar".

En la entrevista inicial después de la carrera de F1, Hamilton dijo que no se había dejado nada sobre la mesa en su intento por avanzar.

"Hoy fue difícil", admitió. "Siempre nos lo ponemos difícil. Y es una locura pensar que éramos los únicos en la parrilla de salida".

"Pero estas cosas pasan y aprendemos de ellas. Lo he dado todo y no me he dejado nada hasta el final".

Aunque a Hamilton se le escapó la victoria, su tercer puesto, unido al 10º de su rival por el título, Max Verstappen, le bastó para volver a liderar el campeonato de F1.

"Llegamos a este fin de semana y no sabíamos cómo iba a ir", declaró. "Así que teniendo en cuenta las circunstancias, lo aceptaré".

