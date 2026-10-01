Hamilton brinda a Vasseur su mayor muestra de apoyo hasta ahora en Ferrari

Lewis Hamilton dice que el jefe del equipo de Fórmula 1 Ferrari, Fred Vasseur, "realmente es el hombre indicado para llevar a este equipo en la dirección correcta" en medio de rumores desestabilizadores sobre su futuro.

Poco más de un año después de la última avalancha de rumores sobre su futuro, que se acallaron con la firma de un nuevo contrato, el futuro de Vasseur ha vuelto a estar bajo un escrutinio cada vez mayor.

Una entrevista reciente con Christian Horner, exjefe de Red Bull, en The Times, destinada a promocionar el próximo lanzamiento de su libro autobiográfico, se interpretó como que estaba maniobrando para conseguir el puesto de Vasseur cuando a Horner se le preguntó por sus requisitos para aceptar un regreso a la F1. Eso generalmente implicaría algún tipo de participación accionarial, con una excepción.

"Pasé 21 años sentado en el muro de boxes. No necesito volver a eso… En esta etapa de mi vida, solo hay un equipo por el que aceptaría no participar en la propiedad", dijo Horner.

"¿Consideraría Ferrari? Quiero decir, Ferrari es la marca más grande de la Fórmula 1. Es el sueño. Y podría decirse que es el gigante dormido de la Fórmula 1."

Christian Horner Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Los comentarios de Horner, y el revuelo posterior que causaron en Italia, frustraron a Vasseur, porque provocaron más distracciones innecesarias de las que el equipo ya afronta a diario. "No estamos trabajando con perfecta serenidad, si esa es la pregunta", dijo.

"Para mí, primero, pero para todos en el equipo, para los medios, por el 50% de las preguntas sobre esto, creo que es una situación un poco frustrante. El señor Horner está buscando trabajo —eso lo sabe todo el mundo— en todas partes."

Aunque Horner no estaba dando a entender que quisiera sustituir a Vasseur, si bien la atención mediática que siguió no habrá perjudicado la campaña de relaciones públicas de su libro, Ferrari se encuentra involuntariamente de nuevo a la defensiva. Y tras una comunicación del equipo a principios de esta semana en el que se afirmaba que su cúpula, con el presidente de Ferrari John Elkann y el CEO Benedetto Vigna, sigue respaldando plenamente a Vasseur, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton ha dado ahora a su jefe de equipo su voto de confianza más firme hasta la fecha.

"Creo que Fred tiene todo el respaldo," dijo Hamilton en Kuala Lumpur antes del Gran Premio de Bahréin de este fin de semana en Malasia. "Se puede ver que obviamente han cambiado a muchas personas diferentes en el papel de Fred, pero Fred es un líder fantástico. Realmente es el hombre indicado para llevar a este equipo en la dirección correcta.

"También hay personas por encima de Fred y no se trata de una sola persona. Fred ha liderado el equipo. Ha ayudado a hacer cambios durante este último año. Nos ha ayudado a llegar al segundo puesto en el campeonato de constructores, eso es un paso enorme respecto al año pasado."

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Jayce Illman / Getty Images

Hamilton añadió que era "frustrante" lidiar con el ambiente de negatividad que rodea al equipo, algo que notó que era más volátil en Ferrari que en otros equipos de la parrilla que están rindiendo peor.

"Para mí, es frustrante ver toda la negatividad porque ves a otras personas cometiendo errores y nadie dice realmente demasiado sobre ellas," señaló. "O cometemos el mismo error o no somos perfectos, y sabemos que no lo somos. Por alguna razón es 10 veces peor para Ferrari. Pero eso también es de esperar, dado que es la mejor marca aquí, es con diferencia la más icónica."

Hamilton, que experimentó una estructura de liderazgo diferente en su equipo de toda la vida Mercedes, sí reconoció que sentía que valía la pena analizar la forma de trabajar de Ferrari, aunque prefirió mantener en privado sus ideas exactas.

"Hay una estructura que lleva ahí algún tiempo, y si hay que analizarla o no de cara al futuro... Hay cambios que yo haría, pero no voy a hablar de cuáles son," dijo.

"Toto [Wolff] está en una posición diferente a la de Fred y la estructura es muy distinta. Así que eso es todo lo que puedo decir al respecto, la verdad."

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