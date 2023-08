Hamilton: la obstrucción de Tsunoda no causó la eliminación en Q2

Lewis Hamilton sólo pudo clasificarse 13º en Zandvoort después de tener problemas para repetir su ritmo del viernes en su Mercedes W14.

El siete veces campeón del mundo se vio sorprendido por varios pilotos que lo bloquearon en sus vueltas rápidas, primero los dos Aston Martin en la Q1 y luego Yuki Tsunoda, de AlphaTauri, en la Q2, lo cual le valió una sanción al japonés.

Sin embargo, Hamilton admitió que su Mercedes fue demasiado lento a pesar del tráfico, perdiendo el corte con el Williams de Logan Sargeant por la décima posición posición por apenas 0.084s.

"No hizo ninguna diferencia", respondió Hamilton cuando fue preguntado si su incidente con Tsunoda le costó un puesto en la Q3.

"Algunos de los otros se interpusieron en las vueltas anteriores. Tsunoda se interpuso un poco, pero no me hizo perder tiempo. Hoy simplemente he ido lento".

Hamilton ya había señalado el viernes por la noche que el coche había ido en la dirección equivocada, pasando de una FP1 alentadora a una FP2 más difícil.

El trabajo nocturno en la puesta a punto no permitió a Hamilton recuperar las sensaciones que tenía en el coche el viernes por la mañana, mientras que su compañero de equipo, George Russell, se clasificó tercero este sábado.

"Honestamente, el coche no se sintió demasiado bien después de FP2", explicó Hamilton.

"Me sentí muy bien en la FP1 y simplemente no he tenido esa sensación desde entonces, así que no estoy muy seguro de lo que es".

"Es sólo que... el coche ha sido difícil. Intentaré convertir lo negativo de hoy en positivo mañana. Estoy muy lejos de lo suficiente para un podio probablemente".

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Foto: Erik Junius

Wolff: Los comisarios "deben ser duros" con las sanciones por obstaculizar

El incidente de la Q1 en el que Fernando Alonso obstaculizó a Hamilton no se consideró merecedor de más investigación, posiblemente porque el español estaba atrapado detrás de otros coches lentos.

Tras las investigaciones posteriores a la clasificación, Tsunoda fue sancionado con tres puestos en la parrilla, mientras que Stroll se libró de la sanción.

Antes de que se anunciaran los dos veredictos, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que creía que los comisarios debían actuar con más contundencia a la hora de penalizar las infracciones claras de obstaculización, para obligar a los equipos y pilotos a tener más cuidado para evitarlas.

"La respuesta es penalizar, penalizar", dijo. "Si sabes que no vas a la cárcel cuando haces trampas con los impuestos, haces trampas con los impuestos, así que no entiendo por qué estas cosas no se penalizan".

"Fue una obstrucción clara con algunos pilotos en la Q1 y Tsunoda, es un buen tipo, pero bloqueó a Lewis en su vuelta rápida, no se movió de la línea seca".

"Se podría decir que sí, que se metió por el interior y no parecía que costara mucho, pero pasar de una trazada en seco a una en mojado, eso puede costar (tiempo) y creo que una décima lo habría metido en la Q3".

"Así que hay que ser duro con las penalizaciones y entonces la gente volverá a mirar por los retrovisores".

Información adicional de Matt Kew

