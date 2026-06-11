Hamilton sobre el cambio de frenos de Leclerc: "Esa no es la diferencia"

Lewis Hamilton ha confirmado que conduce con una configuración de frenos diferente desde el Gran Premio de Japón, pero según el piloto de Ferrari eso es solo una parte de un desarrollo mucho más amplio que ha ayudado al equipo a progresar esta temporada.

El tema salió claramente a la luz el jueves en Barcelona después de que Charles Leclerc decidiera usar desde este fin de semana la misma especificación de frenos que su compañero de equipo. El monegasco reveló tras su accidente en Mónaco que llevaba tiempo sufriendo con la sensación de frenado del SF-26 y ahora opta aun así por la solución que Hamilton ya había adoptado antes esta temporada.

Lee también: Fórmula 1 Leclerc cambia frenos en Ferrari y probará con Carbon Industries en Barcelona

Sin embargo, según el siete veces campeón del mundo, no se debe sobrestimar su impacto. "Cambié mis frenos en Japón", contó Hamilton a, entre otros, Motorsport.com. "Era algo que llevaba mucho tiempo pidiendo. Miro cada parte del coche e intento ver cómo podemos mejorarlo. Pero al final todo gira en torno a la preferencia y la sensación del piloto."

Hamilton explicó que Ferrari ya había probado antes ambas opciones. "Los dos probamos esa posibilidad durante los tests. Charles al final no lo quiso y eligió la configuración con la que corría. Ahora ha cambiado de opinión. Para mí eso no marca ninguna diferencia. Como ya dije: ese no es el único factor que ha marcado la diferencia."

El británico subrayó que la línea ascendente que Ferrari muestra esta temporada es sobre todo el resultado de un conjunto mucho mayor de cambios. Tras un primer año complicado en la Scuderia, asegura que ha ido ganando cada vez más influencia en el desarrollo del coche.

"He pasado de una temporada con un coche en el que no tuve ninguna aportación, a un coche en el que sí he tenido aportación", dijo Hamilton. "Hay elementos en este coche que pedí específicamente y a los que el equipo ha prestado atención. Eso ha sido genial."

Charles Leclerc viene con problemas de frenos desde Canadá. Photo by: Erik Junius

Según Hamilton, el éxito de un coche de Fórmula 1 nunca puede atribuirse a una sola modificación técnica. "Un coche de F1 es increíblemente complejo. No hay una sola cosa que lo cambie todo. Se trata de una combinación de muchísimos elementos diferentes que se unen y funcionan en armonía."

Con ello, Hamilton también se refirió indirectamente a las frustraciones que sintió el año pasado. El británico dejó entrever que algunos cambios en los que insistió entonces solo pudieron hacerse realidad esta temporada.

"Cuando sabes lo que hace falta para mejorar y sigues gritándolo desde la cima de la montaña, pero no sucede de inmediato porque lleva tiempo desarrollarlo o porque solo es posible en un año siguiente, entonces se siente como si te estuvieras golpeando la cabeza contra una pared", dijo.

Precisamente por eso Hamilton disfruta visiblemente de la fase actual, en la que según él Ferrari reacciona más rápido a las nuevas ideas. El británico señaló una renovada cultura de innovación dentro de la Scuderia.

Lee también: Fórmula 1 La FOM reconoce problemas en Mónaco y la solicitud de Alpine es considerada admisible

"El año pasado me preguntaba: ¿dónde está nuestra innovación? Ferrari debería ser el innovador. El equipo al que otros miran e intentan copiar. Este año ves que hemos llegado con nuevas soluciones que otros han seguido. Y aún queda mucho más por venir."

Hamilton subrayó que el jefe del equipo Fred Vasseur ha desempeñado un papel importante en ese desarrollo. "Fred ha sido genial trabajando conmigo e implementando ciertos cambios que yo quería ver. Cuando ves que esas cosas realmente ocurren, eso te da la libertad de hacer aquello en lo que eres bueno."

Con dos segundos puestos en las últimas carreras, Ferrari parece haber reducido aún más la distancia con Mercedes. Aun así, Hamilton no cree que el equipo ya haya llegado a su punto final. "Esto no es más que el principio. Tenemos aún más mejoras que queremos introducir. Al final no existimos para ganar porque otro cometa errores. Existimos para ganar por pura velocidad y por merecerlo. Hacia eso estamos trabajando."