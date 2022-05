Hamilton dice estar cansado del debate sobre las joyas en la F1

Cargar reproductor de audio

Al principio de su mandato, el nuevo director de carrera de la F1, Niels Wittich, reforzó algunos elementos del Código Deportivo Internacional de la FIA, como la prohibición de llevar joyas en el coche y las normas relativas a la ropa interior ignífuga correcta.

En Australia se hizo un recordatorio sobre el tema antes de incorporar controles específicos en el procedimiento de escrutinio para el Gran Premio inaugural de Miami a principios de este mes.

Lewis Hamilton, siete veces campeón de F1, estuvo en el centro de la discusión, incluso conversó con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, pero subrayó que estaba trabajando como "un aliado".

A Hamilton se le concedió una exención para mantener su piercing de la nariz en las carreras de Miami y España, y se ha ampliado hasta finales de junio de cara al GP de Mónaco de este fin de semana.

Pero el piloto de Mercedes consideró que el debate sobre las joyas se había convertido en una distracción.

Preguntado por su reacción a la conversación en curso con la FIA, Hamilton dijo: "Honestamente, siento que se está dedicando demasiado tiempo y energía a esto".

"He dicho todo lo que siento que tengo que decir al respecto en las últimas carreras y no es eso lo que me interesa este fin de semana (en Mónaco)".

"He estado sacando mis cosas cada vez que he estado en el coche, y seguiré haciéndolo. El aro de la nariz no es un problema, por el momento".

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A pesar de decir que había agotado el tema, a Hamilton se le preguntó más tarde, en la rueda de prensa del viernes en Mónaco, si había algo positivo que sacar de las medidas de la FIA, más que nada en relación con el trabajo del personal médico del organismo para mejorar la seguridad de los pilotos.

Se cita el accidente de Romain Grosjean en el GP de Bahréin 2020 como un ejemplo donde tener joyas podría causar problemas para sacar a un piloto del habitáculo del coche.

Hamilton respondió: "Mira, (la regla de las joyas) llegó en 2005. Creo que todos hemos llevado joyas durante toda nuestra carrera en la Fórmula 1".

"No ha sido un problema en el pasado y no hay razón para que lo sea ahora".

"Definitivamente es positivo que estemos trabajando (con la FIA) y creo que se están acomodando un poco en este momento".

"Pero no deberíamos tener que seguir revisando este asunto cada fin de semana. Definitivamente tenemos peces más grandes que freír".