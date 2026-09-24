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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Los comisarios convocan a Hamilton tras un incidente en Bakú

El piloto de Ferrari tiene que asistir a una audiencia con los comisarios deportivos en Azerbaiyán luego de las prácticas del jueves.

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton ha sido citado por los comisarios de la Fórmula 1 tras supuestamente obstaculizar a Liam Lawson durante la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto de Ferrari fue sorprendido recuperando energía en el sector final en Bakú el jueves, mientras que Lawson estaba en una vuelta rápida a bordo de su RB.

Eso significó que el neozelandés se acercó rápidamente y se vio obligado a realizar una maniobra evasiva en la penúltima curva, antes de que Lawson se comunicara de inmediato por la radio del equipo para quejarse del incidente.

"Dios mío, eso es tan **** peligroso", declaró.

"Sí, de acuerdo", fue la respuesta de su ingeniero de carrera Alexandre Iliopoulos.

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Así que Lawson y Hamilton fueron citados por los comisarios a las 5:30pm hora local en el país euroasiático y, si se impone una sanción, es probable que sea una pérdida de posiciones en la parrilla para el campeón mundial.

Un comunicado de la FIA decía: "Presunta infracción del Artículo B4.1.1 del reglamento de F1 de la FIA - Coche 44 (Hamilton) presuntamente obstaculizó al Coche 30 (Lawson) en la Curva 19 a las 16:33."

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