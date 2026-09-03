Hamilton comparte un momento entrañable con su madre antes del GP de Italia

Lewis Hamilton compartió un momento entrañable con su madre, Carmen Larbalestier, antes del Gran Premio de Italia.

El siete veces campeón llevó a su madre a un evento para aficionados de Ferrari frente al icónico Duomo de Milán, en los días previos al fin de semana de carrera en Monza, y la invitó a salir al balcón entre las aclamaciones de la multitud de seguidores congregados abajo.

El momento se hizo viral rápidamente en las redes sociales, y muchos elogiaron al piloto de Ferrari.

"Lewis realmente me hace sentir como un mal hijo. Mi madre también se merece esto", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Nadie logrará jamás que odie a Lewis. Parece una persona genuinamente buena".

"Qué momento tan encantador para ellos", publicó otra persona, y otro comentario decía: "Qué gesto tan entrañable".

"Su talismán de la suerte", escribió otro fan, haciendo referencia a la reciente racha de buenas carreras de Hamilton cuando su madre ha estado presente en el paddock. Su asistencia demostró ser un amuleto de buena suerte por primera vez en el Gran Premio de China, en marzo, que coincidió oportunamente con el Día de la Madre. Allí, Hamilton logró su primer podio como piloto de Ferrari al terminar en tercer lugar.

Más tarde, Larbalestier acompañó a Hamilton en el Gran Premio de Canadá, donde él cruzó la meta en segunda posición.

Entre otras reacciones, se pudieron leer comentarios como: "Me encanta esta versión de Lewis: es tan entrañable" y "Sí, por eso ser piloto de Ferrari siempre será algo especial".

Hamilton llega a la carrera de casa de Ferrari a 59 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli. El piloto italiano ha sumado 242 puntos en lo que va de temporada, mientras que su compañero de equipo, George Russell, ocupa la segunda posición con 183 puntos, empatado con Hamilton.

"Es una sensación inmejorable ser piloto de Ferrari", declaró Hamilton a los medios al preguntársele qué se siente al pilotar para la escudería de Maranello en Monza. "Es un gran honor y un privilegio llegar a Italia para esta carrera emblemática con el equipo más icónico y el mejor del mundo.

"Es realmente fantástico vivir esto por segundo año consecutivo, y la sensación sigue siendo nueva. Es algo a lo que uno no se acostumbra".