Hamilton: "No entendí por qué Verstappen frenó de repente"

La primera visita de la Fórmula 1 al circuito urbano de Yeda generó un montón de alternativas e incidentes este domingo durante la carrera, pero el punto más álgido llegó cuando Verstappen y Hamilton hicieron contacto sobre el final de la vuelta 37 de las 50 previstas para la carrera.

Más temprano en esa vuelta Hamilton había logrado colocarse delante de Verstappen en la llegada a la primera curva en el duelo por la victoria pero el de Red Bull Racing estiró la frenada y se mantuvo al frente forzando a ambos coches a ir por fuera de la pista.

Tratando de adelantarse a una sanción por la acción de su piloto, Red Bull ordenó a Verstappen que deje pasar a Hamilton, lo cual buscó hacer al frenar en la aproximación de la última curva del circuito, pero el de Mercedes en lugar de pasarlo terminó por tocar desde atrás al líder en una confusa acción.

Preguntado sobre ese momento puntual después de la carrera, que Hamilton finalmente logró ganar para igualar en puntos a Verstappen en el campeonato, el siete veces campeón del mundo indicó que no comprendió lo que hizo su rival.

"No entendí muy bien por qué de repente él pisó los frenos bastante fuerte. Y luego me encontré con la parte trasera de él. Y entonces él siguió adelante. Así que no entendí exactamente lo que estaba pasando. Y después recibí un mensaje de que nos iba a dejar pasar. Así que fue un poco confuso", dijo Hamilton en el parque cerrado.

Pero luego, en palabras a DAZN F1, sugirió que no quiso adelantar a Verstappen para que no le pasara en la siguiente recta: "A mí no me habían dado la información de que me iba a dejar pasar. Estaba yendo lento y moviéndose y después ha frenado y parecía que estaba haciendo un brake-test. Estaba intentando dejarme pasar para luego usar él el DRS en la recta de meta y yo no soy estúpido".

Sobre las diferentes acciones que se dieron durante una carrera que incluyó tres salidas con partida detenida, dos banderas rojas y cuatro apariciones del Virtual Safety Car, todo esto en medio de un apretadísimo y caliente duelo con Verstappen, Hamilton dijo que intentó ser "prudente pero duro".

"Llevo mucho tiempo corriendo aquí (en la F1). Pero eso fue definitivamente... fue increíblemente duro. Y traté de ser tan prudente y tan duro como pude allí. Pero también prudente".

"Y con toda mi experiencia en carreras a lo largo de los años, simplemente intenté mantener el coche en la pista y ser limpio. Eso fue difícil. Pero perseveramos como equipo. Nos han lanzado todo tipo de cosas en la segunda mitad de la temporada. Así que estoy muy orgulloso de todos. Y también estoy muy agradecido por el público que hemos tenido este fin de semana, es agradable estar aquí", comentó el británico.

Hamilton destacó la velocidad que tuvo Red Bull en el fin de semana de Yeda, una pista que inicialmente se preveía que sería más cómoda para Mercedes, pero el ganador en Arabia valoró también la labor de su equipo.

"Tienen un ritmo muy fuerte, han sido muy rápidos, fue muy difícil adelantarlos aquí", dijo sobre REd Bull antes de agregar: "pero hemos hecho un trabajo increíble con lo que tenemos. Valtteri (Bottas) ha hecho un gran trabajo hoy para conseguir puntos para el equipo también. Así que son grandes puntos para el equipo. Esto es para todos los chicos y chicas de la fábrica", finalizó.