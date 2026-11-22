Fórmula 1 Las Vegas GP

Hamilton cree que podía lograr podio en Las Vegas antes de una carrera caótica

El piloto de Ferrari dice que podría haber terminado en el podio, pese a una penalización de 10 segundos y a que su compañero de equipo Charles Leclerc lo hiciera trompear

Alex Harrington

Publicado: 22 nov 2026, 7:41

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Lewis Hamilton dice que su sanción de 10 segundos en el Gran Premio de Las Vegas fue "realmente dura", ya que su oportunidad de subir al podio se le escapó de las manos durante una carrera caótica.

Hamilton salió 11.º después de que ambos Ferrari quedaran eliminados en la Q2. Avanzó rápidamente por la parrilla, pero fue sancionado por salirse de la pista y obtener una ventaja en la chicane de las curvas 7-8 mientras luchaba con Lando Norris, de McLaren.

Luego perdió aún más del terreno que había recuperado cuando su compañero de equipo Charles Leclerc lo hizo trompear mientras luchaban por la sexta posición, lo que lo hizo caer al 10.º puesto. Hamilton remontó para terminar séptimo, mientras que Leclerc fue sancionado y terminó 10.º.

"Sabíamos que nos enfrentábamos a enormes desafíos este fin de semana. No nos dimos cuenta de que habría una limitación tan grande en las rectas", dijo Hamilton a Sky Sports.

"La clasificación, obviamente, fue difícil, pero en la carrera me sentí genial, y realmente estaba progresando bien".

No ocultó cómo se sentía respecto a la sanción. "Luego, evitar una colisión con uno de los McLaren me costó una sanción de 10 segundos, que fue, creo, realmente dura, lo cual fue frustrante. Pero volví a agachar la cabeza, seguí persiguiendo y logré volver a la pelea", dijo.

"Luego, otra vez, me hicieron retroceder de nuevo. Pero nunca me rendí, y solo intentaba conseguir los mejores resultados. Realmente creo que podríamos haber conseguido un podio hoy".

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Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hamilton tampoco ocultó sus sentimientos durante la carrera. En un mensaje no emitido en la señal internacional, insinuó la sanción de cinco segundos que recibió Leclerc por un adelantamiento similar fuera de pista en México, diciendo: "A mí me dan 10 por evitar un incidente".

El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, coincidió en que el castigo fue demasiado duro, diciendo: "Sinceramente, me sorprendieron los 10 segundos".

Hamilton no quiso entrar en la colisión con Leclerc, diciendo que era "algo de lo que ustedes deben hablar con Ferrari".

Preguntado sobre si era el momento de establecer reglas adecuadas entre los dos pilotos de Ferrari después de México, dijo: "He hecho todo lo que puedo, y he dicho todo y más".

"Todo lo que puedo hacer es presentarme y dar todo lo que pueda, y espero que en segundo plano finalmente lo resuelvan".

El resultado lleva a Hamilton al tercer puesto en la clasificación de pilotos con 267 puntos, tres por delante de George Russell y Lando Norris, con dos carreras por disputarse.

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