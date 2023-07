Hamilton: Soy como un disco rayado diciéndole a Mercedes por donde ir

La pole position de Lewis Hamilton en el Hungaroring el sábado fue un bienvenido rayo de sol en la temporada 2023 de Mercedes, pero pronto se vio ensombrecida por una actuación mucho menos convincente en la carrera.

Una salida algo deslucida tuvo graves consecuencias, ya que Hamilton se vio superado por Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris en las primeras curvas. En cualquier caso, el ritmo no estaba ahí, aunque el inglés recuperó fácilmente el liderato sobre Piastri, que sufrió un fuerte desgaste de neumáticos en el último stint.

Incluso Sergio Pérez, noveno en parrilla, logró subir al podio; Hamilton volvió a pisarle los talones al Red Bull en las últimas vueltas gracias a unos neumáticos más frescos, pero nada sirvió.

"El despegue inicial no fue el peor que he experimentado", dijo Hamilton a Sky Sports F1. "Pero obviamente no fue tan buena como la de Max. Tuve un poco de derrape, entonces Max estaba en el interior, me apisonó hacia el exterior y me dejé engañar por los dos McLaren. Así que realmente no fue una gran salida, me recordó un poco a la de 2015, cuando perdí la cabeza."

"Después de eso, simplemente no era lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de los demás. El equilibrio del coche era abominable en el primer stint, iba de subviraje a sobreviraje repentino debido al equilibrio de las curvas, y simplemente no podía seguirles el ritmo. Poco a poco, en los dos siguientes stints, el coche empezó a ser más manejable, y el último stint fue mucho mejor, dado el ritmo que teníamos al final".

Lewis Hamilton (Mercedes)

Hamilton sintió que el tercer puesto habría estado a su alcance con una mejor salida, pero no pudo ser. En cualquier caso, su actuación no fue ninguna sorpresa, dado que los ingenieros de Mercedes le habían dicho esta mañana que era un segundo y medio por vuelta más lento que el Red Bull. Sin embargo, la pole del sábado sigue dando a Hamilton y a sus compañeros mucho por lo que alegrarse, aunque todavía tienen que aprovechar al máximo este impulso a su motivación a largo plazo.

"Voy a quedarme con lo positivo de ayer: fue una actuación excepcional del equipo llevarnos hasta ahí, fue realmente increíble que batiéramos a todos en la clasificación", se entusiasmó el siete veces Campeón del Mundo. "Eso demuestra que fue una vuelta increíble, a pesar de que no teníamos el mejor coche. Tenemos trabajo por delante, parece que estamos muy lejos de poder batir a los Red Bull en carrera, y ahora estamos por detrás de los McLaren, pero tenemos que seguir trabajando duro."

"El coche no es mucho más rápido [que antes], este fin de semana ha sido más rápido y nadie sabe por qué. En general tenemos un alerón más grande que otros, como los Red Bull por ejemplo, pero su suelo parece producir más carga aerodinámica, así que tenemos mucho trabajo por delante. Soy como un disco rayado, tengo que seguir diciéndoles a los chicos 'tienen que ir en esta dirección'. Me encantaría [hacerlo bien] este año o al menos en el coche del año que viene".

Mientras tanto, Mercedes ha consolidado su segundo puesto en el campeonato de constructores, y Hamilton sigue recortando distancias con Fernando Alonso, tercero en la clasificación de pilotos: ahora está a sólo seis puntos.

