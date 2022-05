Hamilton cuestiona la estrategia de Mercedes en Miami

Cargar reproductor de audio

La primera carrera de la historia del Gran Premio de Miami en la Fórmula 1 se decidió tras una pelea por la victoria entre el Red Bull de Max Verstappen y el Ferrari de Charles Leclerc, además de la lucha por la última plaza de podio con los otros dos coches de estos equipo, Carlos Sainz y Sergio Pérez.

Sin embargo, durante el periodo del coche de seguridad, provocado por el accidente entre Pierre Gasly y Lando Norris en el segundo ecuador de la cita, el interés se fue, como ha pasado en más de una ocasión en esta temporada 2022, a la radio de Lewis Hamilton.

El piloto siete veces campeón salió sexto después de una buena clasificación en la jornada del sábado, pero desde el inicio del domingo se estuvo peleando con su W13, con un toque incluido con Fernando Alonso en la salida, donde cayó hasta la séptima plaza.

Poco a poco fue recuperando el ritmo, adelantando al que fuera su compañero en el año 2007 en McLaren y al AlphaTauri de Pierre Gasly, escalando a un lugar más lógico para su monoplaza, hasta que llegó el momento de más acción.

Con todos los pilotos rodando al ritmo del coche de seguridad, George Russell aprovechó para realizar su parada en boxes, saliendo justo por detrás de Hamilton, al que superó fácilmente en la resalida. Pero el heptacampeón se repuso para plantarle, pero de poco le valió porque se quedó detrás del joven inglés al cruzar la línea de meta.

En la vuelta 43 se palpó la tensión entre Hamilton y Mercedes, cuando tuvieron esta conversación por radio sobre la decisión de parar para conservar su posición y protegerse de los rivales que acechaban la quinta plaza.

- Hamilton: "Dímelo tú, es vuestra decisión. Voy a perder la posición".

- Peter Bonnington, ingeniero de pista del británico: "Te recomiendo que sigas fuera, así que seguimos".

- Hamilton: "Voy a perder la posición con Russell claramente".

- Peter Bonnington: "Sí, por puesto".

Después de bajarse del coche atendió a la prensa y explicó su punto de vista: "Cuando estás ahí fuera, no tienes toda la información. No sabes dónde está todo el mundo y no tienes la imagen que ellos tienen en la pantalla".

"En el momento en el que te dan la responsabilidad de tomar una decisión, parece que estás apostando y eso no me gusta", aseguró Hamilton. "Así que dije que ellos tomaran la decisión, pero de alguna manera fueron desafortunados".