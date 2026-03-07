Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Australia

Hamilton "decepcionado con la FIA" si el dominio de Mercedes se debe al truco con el motor

Hamilton se mostró desconcertado por el dominio de Mercedes en la clasificación de Melbourne y espera que no tenga nada que ver con la controversia sobre la relación de compresión.

Benjamin Vinel Stuart Codling
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Después de que Mercedes superara a sus rivales de Fórmula 1 por ocho décimas en la clasificación del Gran Premio de Australia, Lewis Hamilton expresó su preocupación por la ventaja del motor del constructor alemán.

George Russell fue dominante el sábado en Melbourne, liderando los tres segmentos de la clasificación mientras la diferencia de Mercedes respecto a la competencia aumentaba a lo largo de la sesión.

Russell terminó llevándose la pole por 0.293s sobre su compañero de equipo Kimi Antonelli; su rival más cercano de otro equipo, Isack Hadjar, de Red Bull, quedó a 0.785s.

Ferrari estuvo aún más lejos, con Charles Leclerc a 0.809s de Russell en cuarto lugar, mientras que Hamilton, séptimo, quedó a 0.960s del ritmo.

Consultado sobre la nueva y aparentemente imparable supremacía de Mercedes, un desconcertado Hamilton dijo: "No lo entiendo exactamente. No mostraron que pudieran aumentar la potencia en las pruebas y ahora tienen esta potencia extra de algún lado y necesitamos entender qué es. Espero que no sea esta cosa de la relación de compresión, ojalá sea simplemente potencia pura y nosotros tengamos que hacer un mejor trabajo".

El británico se refiere a la relación de compresión del motor de combustión interna, que se ha reducido a 16:1 para 2026, pero Mercedes encontró un vacío reglamentario con su relación expandiéndose más allá en condiciones de calor, mientras que la prueba de conformidad de la FIA se realiza en condiciones frías y estáticas.

"Si es la relación de compresión [la que está creando esta diferencia de rendimiento] entonces estaré decepcionado de que la FIA haya permitido que sea así", añadió Hamilton. "No está de acuerdo con el reglamento, y voy a presionar a mi equipo para que haga lo mismo para que podamos conseguir más potencia".

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, la FIA ha dictaminado que la relación de compresión será controlada tanto en condiciones frías como calientes a partir del 1 de junio. Pero Hamilton se muestra escéptico y sugiere que eso llega demasiado tarde.

"Si tienen unos meses con eso, entonces la temporada está terminada —bueno, no terminada— pero siete carreras, unos meses, pierdes muchos puntos estando un segundo detrás en clasificación", dijo el piloto de Ferrari, aunque los siete grandes premios previstos podrían reducirse a cinco, ya que la guerra en Irán en curso pone en riesgo las carreras de Bahréin y Arabia Saudita.

En lo que respecta a su propio rendimiento, Hamilton se mostró decepcionado de terminar séptimo en Q2 y Q3 después de haber sido tercero en Q1, a solo tres décimas de Russell.

"Ha sido un gran fin de semana hasta básicamente la Q2, y el coche se sentía bien, estaba muy contento con el coche y con todo", comentó el siete veces campeón del mundo, antes de referirse a una vuelta de Q2 —en la que fue el más rápido en el primer sector antes de abortarla— como un punto de inflexión: "Luego llegamos a la Q2 y básicamente perdimos potencia, así que terminamos teniendo que volver a boxes.

"Con el neumático medio (en la Q1) nos veíamos sólidos, y luego cuando salimos de nuevo terminamos detrás de más gente, perdiendo más temperatura en los neumáticos, y entonces quedamos desincronizados y simplemente no conseguimos buenas vueltas allí".

Las fotos del sábado del GP de Australia de F1

George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fans

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Guenther Steiner

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Alexandra Leclerc, Rebecca Donaldson

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Jackie Stewart

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Flavio Briatore, Alpine, Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fans de George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Carmen Larbalestier

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Andrea Kimi Antonelli, accidente de Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Coche de Andrea Kimi Antonelli, Mercedes tras su accidente.

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Liam Lawson, Racing Bulls, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, accidente de Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, accidente de Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, accidente de Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fórmula 1
65
Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Los pilotos "estúpidos" podrían ser superados por "la mitad de la parrilla" en la salida de Australia
Artículo siguiente Massa obtiene victoria en la Justicia inglesa respecto al mundial de la F1 2008

Comentarios destacados

Más de
Benjamin Vinel

Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Por qué la clasificación en Australia reveló la principal debilidad de Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Por qué la clasificación en Australia reveló la principal debilidad de Cadillac

F1 advirtió del "potencial desastre" con los coches 2026 en la clasificación de Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
F1 advirtió del "potencial desastre" con los coches 2026 en la clasificación de Australia
Más de
Lewis Hamilton

Ferrari deberá cuestionarse el por qué no entraron a pits con VSC en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Ferrari deberá cuestionarse el por qué no entraron a pits con VSC en Australia

Montoya revela la razón clave por la que Hamilton debe superar a Leclerc en Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Montoya revela la razón clave por la que Hamilton debe superar a Leclerc en Ferrari

Por qué los coches de F1 2026 podrían representar un desafío para Lewis Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Por qué los coches de F1 2026 podrían representar un desafío para Lewis Hamilton
Más de
Mercedes

Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nuva era de la F1 en Melbourne

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nuva era de la F1 en Melbourne

La teoría de McLaren sobre la preocupante ventaja de Mercedes en Australia en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La teoría de McLaren sobre la preocupante ventaja de Mercedes en Australia en F1

Los comisarios multan a Mercedes tras la clasificación de la F1 en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Los comisarios multan a Mercedes tras la clasificación de la F1 en Australia

Últimas noticias

"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia

Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes