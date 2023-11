Hamilton: Las Vegas fue mejor que la mayoría de las pistas que vamos

El extravagante regreso de la F1 al paraíso del juego generó comentarios entre los seguidores tradicionales de la F1.

Los problemas iniciales con la pista, que pusieron fin a la FP1 del jueves después de nueve minutos y provocaron un retraso en la FP2, que además no contó con espectadores en las tribunas, alimentaron aún más la impresión de que la serie estaba anteponiendo las consideraciones comerciales al producto deportivo.

Pero la carrera del sábado por la noche llena de acción en las calles de Las Vegas puso fin a esas preocupaciones, con las condiciones de bajo agarre y las largas rectas proporcionando una competencia fascinante de principio a fin que fue ganada por Max Verstappen después de una lucha de toda la carrera con Charles Leclerc.

Mientras que Verstappen se había mostrado abiertamente en contra con el enfoque del evento por el show fuera de la pista y el bombo creado alrededor de lo deportivo, Hamilton había sido uno de sus defensores más acérrimos y sintió que la carrera del sábado había reivindicado ese apoyo.

"La carrera fue genial. Ha sido una de las mejores", afirmó.

"Tanta gente, todos los medios de comunicación, todo el mundo ha sido tan negativo sobre esta carrera y sobre el espectáculo y todo eso, yo estaba (como) déjalo ser y veamos cómo va. Gran carrera. Es como Bakú, pero mejor".

Cuando se le preguntó si la F1 había hecho un buen trabajo equilibrando deporte y espectáculo, respondió: "No he visto ningún espectáculo, así que no lo sé. No me he fijado en ese aspecto".

Foto: Erik Junius Lewis Hamilton, Mercedes W14

"Pero como he dicho, ha habido mucha negatividad por tener tres grandes premios en Estados Unidos y la gente habla de recuperar las viejas carreras clásicas de Europa".

"Pero ésta ha sido una carrera mejor que la mayoría de los circuitos a los que vamos. Así que me quito el sombrero ante la gente que dirige el espectáculo y estoy deseando volver y, con suerte, hacer una carrera mejor aquí el año que viene".

La carrera de Hamilton se vio descarrilada por un contacto con Oscar Piastri, de McLaren, en la vuelta 17 de 50, que obligó a ambos pilotos a hacer una parada extra en boxes para solucionar un pinchazo.

Cuando se le preguntó cuánto más arriba podría haber terminado tras llegar séptimo, dijo: "No tengo ni idea de lo que hubiera sido posible, pero estoy agradecido por conseguir al menos un par de puntos. Pero habría sido un podio, seguro".

Información adicional de Mandy Curi

