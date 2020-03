Hamilton demostró que sería "un gran problema" rápidamente

El piloto británico se puso al volante de un Fórmula 1 por primera vez en una prueba oficial el 19 de septiembre de 2006, gracias a McLaren, solo unos días después de ganar el título de la GP2 Series.

En aquel entonces, Pedro de la Rosa era piloto de McLaren y esperaba continuar como titular para 2007. El español completó el test junto a Hamilton.

De la Rosa reflexionó sobre aquellos acontecimientos hace unos días en el podcast oficial de la F1, Beyond the Grid, y reconoce que aquel día Hamilton dejó sorprendidos a todos, incluso a él mismo, y demostró madera de campeón.

"Fue entonces cuando cambié de opinión. Teníamos dos autos, estamos probando allí y era su primera experiencia en F1. Completó una tanda y estaba muy lejos, ya sabes", rememora.

"Recuerdo estar mirando sus datos con Philip Prew, mi ingeniero de carrera. Estábamos mirándolos y Philip me dijo: 'El chico necesitará mejorar mucho durante los años... tiene un largo camino por delante, pero será bueno. Solo tenemos que darle tiempo, bla, bla".

"Y pensé 'sí, sí, sí'. Completé una tanda y volví, miré los tiempos y vi que Lewis era más rápido. ¡Imagínate, en su segunda tanda! Y miré los datos y dije '¿Qué pasó?' Me respondieron: 'Le dimos ruedas nuevas".

"Así que miré los datos y él había sido más rápido en Copse, Becketts, Maggots... fue en ese momento cuando me di cuenta del potencial de Lewis Hamilton. Simplemente mirando los datos un par de segundos me di cuenta de que teníamos un gran problema".

De la Rosa asegura que rápidamente le quedó claro que Hamilton sería quien acompañaría a Fernando Alonso en la temporada 2007 –el fichaje del asturiano se anunció a finales de 2005–, pero asegura que no guarda rencor por ello.

"Fue su primer test en un F1, su segunda tanda en Silverstone, y me di cuenta de que era muy, muy rápido. He visto a muchos pilotos en mi vida, he estado entre muchos buenos pilotos, diría, y me siento honrado por ello. Pero cuando vi a Lewis, pensé 'Guau, esto es muy especial'. Y luego, cuando la temporada acabó, supe que él estaría en el coche junto a Fernando", afirma.

"Estuve contento con ello porque, me dije a mí mismo, si yo estuviera en la piel de Ron Dennis o Martin Whitmarsh, habría tomado la misma decisión, porque Lewis era increíblemente rápido y Fernando, como todos sabemos, era espectacular".

Un final de 2006 agridulce

De la Rosa reconoce le decepcionó que McLaren no confiara en él lo suficiente como para asegurarle de manera completa los últimos ocho grandes premios de la temporada 2006, después de la salida de Juan Pablo Montoya. Ni siquiera lo hicieron después de su gran resultado en el GP de Hungría, donde fue segundo en un carrera completamente de locos.

"McLaren me decepcionó cuando Juan Pablo se fue", dijo De la Rosa. "Me dieron la oportunidad en el Gran Premio de Francia, luego de Alemania, luego de Hungría. En cada carrera, estampaba un sello en mi pasaporte, como: 'Bien, puedes hacer el próximo'. Luego, de repente, Lewis fue campeón de GP2. Y ahí llegó el: 'No estamos seguros de la próxima carrera'. No tuve la sensación de que el equipo confiara lo suficiente en mí. Si eliges al piloto reserva, tienes que darle confianza y decir: 'Mira, las próximas ocho carreras son tuyas. Tú eres el piloto reserva, eres el piloto de pruebas, conoces el coche mejor que nadie".

"Subí al podio, pero nunca me dijeron eso. Siempre fue 'la próxima carrera, la próxima carrera', hasta el final de la temporada. Y creo que fue malo para mí, pero sobre todo para el equipo, porque había situaciones en las que estaba bajo mucha presión. Si no terminaba la siguiente carrera delante de Kimi o si no rendía bien, Lewis se subía al coche. Pero yo no tenía nada contra Lewis".

