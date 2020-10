Hamilton desconcertado por la elección de Petrov como comisario

Mientras que la Fórmula 1 y la FIA han trabajado en impulsar un mensaje contra el racismo durante este año, Vitaly Petrov despertó sentimientos encontrados cuando en una reciente entrevista dijo que no apoyaba que algunos pilotos se arrodillaran antes de las carreras como un símbolo de protesta.

"Honestamente, no entiendo la parte de arrodillarse”, dijo Petrov en una entrevista con un medio electrónico de deportes de Rusia llamado Championat.com.

“Según nuestras tradiciones, la gente se arrodilla sólo en dos ocasiones: en un templo, ante Dios, y cuando le propones matrimonio a tu futura esposa”.

"Con este gesto intentan llamar la atención sobre la lucha contra el racismo. Rusia tiene una mentalidad diferente, y no tenemos el problema que menciona Hamilton".

“Debe existir un respeto a cada persona, por lo que es necesario pensar todo en forma más global, y crear una especie de organización”.

Petrov añadió que no le impresionó que Hamilton llevara una camiseta de Breonna Taylor en Mugello, lo que provocó que se prohibiera a los pilotos realizar una manifestación similar en carreras posteriores.

Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Pienso que la mitad del público no entendió en absoluto de qué trataba esa camiseta, solo lo hicieron hasta que alguien les explicó”, añadió el ruso.

¿Qué pasa si uno de los pilotos confiesa ser gay y sale con una bandera de arco iris y anima a todos a serlo? Hay muchos ejemplos que podríamos tomar”.

La elección de Petrov como comisario generó diversas reacciones en redes sociales donde se dijo que no va acorde con la campaña #weraceasone impulsada por la FIA. Ante esta situación, Hamilton se dijo desconcertado en cuanto a por qué fue seleccionado.

“Es una sorpresa que convoquen a alguien que tiene esas creencias, y que genera ruido en contra de las cosas por las que intentamos luchar, expresó el seis veces campeón del mundo.

“No hay nada que yo pueda hacer al respecto”.

"Pero definitivamente deberíamos incluir a personas que estén acorde con los tiempos, que sean comprensivas con la actualidad que vivimos y sensibles a los asuntos que nos rodean”.

"No entiendo realmente cuál es su objetivo o por qué particularmente está aquí. No es como si no existieran otras buenas opciones”.

Galería: Revive el podio de Lewis Hamilton en el GP de la Toscana