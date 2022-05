Hamilton: por desgracia no hemos mejorado después de cinco carreras

Cargar reproductor de audio

El Lewis Hamilton de la temporada 2022 de la Fórmula 1 es uno que no puede ocultar su decepción por su sexto puesto al final del Gran Premio de Miami.

Hamilton, piloto de Mercedes y siete veces campeón del mundo, terminó por detrás de Russell, que una vez más tuvo una actuación extraordinaria a pesar del coche, pero además fue protagonista de un animado intercambio de opiniones con su muro de boxes durante la neutralización del coche de seguridad al final de la carrera.

El equipo no llamó inmediatamente a Lewis para que volviera a entrar en boxes para montar neumáticos frescos y, una vez pasado el momento ideal, le preguntaron a Hamilton qué quería hacer.

El diálogo, difundido por el director internacional de televisión desconcertó no sólo a los espectadores, sino también al propio Hamilton, que comparó la decisión de dejar en manos del piloto la decisión final con un juego de azar.

"Cuando estás en la pista no tienes toda la información, no sabes dónde está todo el mundo. Así que cuando te dan la responsabilidad de tomar una decisión parece que te la juegas y eso no me gusta. Les dije que tomaran la decisión. En cualquier caso, tuvimos mala suerte".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

No sólo los duelos entre Max Verstappen y Charles Leclerc, así como los de Carlos Sainz y Sergio Pérez, enardecieron al público de Miami en el final. También se vivieron momentos de tensión en pista entre los dos pilotos de Mercedes y Hamilton quiso rendir homenaje al gran trabajo realizado por un compañero de equipo que cada vez parece estar más acoplado al monoplaza.

"George hizo un gran trabajo en el primer stint, tenía los mejores neumáticos al principio. En retrospectiva, yo también podría haber empezado con fuerza, pero él hizo un gran trabajo para recuperarse y terminar en los puntos".

Además de su decepción por un error estratégico en el coche de seguridad, Hamilton también parecía decepcionado por la falta de progreso del W13. Según el siete veces campeón del mundo, el coche no ha mejorado desde la primera carrera de la temporada, pero Hamilton instó al equipo a seguir trabajando e intentar encontrar una forma de hacer el coche más competitivo.

"Desgraciadamente tuvimos la misma velocidad que vimos en la primera carrera. Por desgracia, no hemos podido mejorar en estas cinco carreras, pero confío en que lo haremos en algún momento. Sólo tenemos que seguir trabajando duro".

"El porpoising depende de una pista a otra, de una superficie a otra. Si levantamos el coche del suelo lo sufrimos menos".