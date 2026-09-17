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Fórmula 1 GP de España

Hamilton desmiente acusaciones de que esté presionando a Ferrari para reemplazar personal

Los medios italianos informaron de que el siete veces campeón del mundo estaba presionando a Ferrari para que sustituyera a parte de su personal en pista.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton ha desmentido las afirmaciones de los medios italianos según las cuales habría estado presionando a Ferrari para que sustituyera a varios miembros clave del equipo en pista.

El Corriere della Sera no identificó a qué miembros concretos del equipo quería supuestamente sustituir el piloto de Ferrari, pero señaló que Hamilton había expresado su frustración por el desarrollo de las últimas carreras.

En el Gran Premio de los Países Bajos, celebrado en agosto, por ejemplo, Hamilton expresó por la radio del equipo su frustración porque Ferrari le estaba obligando a permanecer detrás de su compañero Charles Leclerc durante demasiado tiempo en su lucha por el podio.

Posteriormente, en Monza, el siete veces campeón del mundo no se mostró satisfecho con la forma en que Leclerc chocó contra él en la primera vuelta, y afirmó que correspondía al jefe del equipo, Fred Vasseur, gestionar la situación.

El Corriere della Sera llegó incluso a afirmar que la relación de Hamilton con Vasseur —con quien también ganó el título de GP2 en 2006— se había deteriorado, pero todo ello ha sido desmentido desde entonces por el británico.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Hamilton declaró en las redes sociales: "He visto algunas de las noticias que han salido y quiero aclararlo aquí.

"Nunca he pedido que se sustituya a nadie de mi equipo. Todas las personas con las que trabajo se esfuerzan al máximo cada día y su dedicación es lo que nos hace avanzar.

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"Siempre intento animar y motivar a la gente para que dé lo mejor de sí misma o, al menos, vea lo mejor que hay en sí misma.

"Puede que no siempre lo consiga, pero esa es mi intención y para eso estoy aquí. Todos trabajamos juntos y así seguirá siendo".

Pero no habría sido la primera vez que Hamilton realizaba cambios en su equipo de apoyo este año, ya que había introducido ajustes de cara a 2026 para recuperarse de un decepcionante 2025.

La temporada pasada, vivió una campaña de debut decepcionante con Ferrari, sin conseguir subir al podio y terminando sexto en el campeonato, a 86 puntos del quinto clasificado, Leclerc.

Así pues, Hamilton optó por un ingeniero de carrera diferente: Carlo Santi y Cedric Grosjean sustituyeron a Riccardo Adami, al tiempo que realizó otros ajustes que han dado lugar a una temporada 2026 mucho mejor.

En Barcelona, en junio, acertó de pleno con una estrategia de tres paradas que le valió su primera victoria con Ferrari tras 14 carreras con el equipo. Ahora también ocupa el tercer puesto en la clasificación, aunque a 101 puntosde  Kimi Antonelli, líder indiscutiblede Mercedes.

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