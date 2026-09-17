Hamilton desmiente acusaciones de que esté presionando a Ferrari para reemplazar personal
Los medios italianos informaron de que el siete veces campeón del mundo estaba presionando a Ferrari para que sustituyera a parte de su personal en pista.
Lewis Hamilton ha desmentido las afirmaciones de los medios italianos según las cuales habría estado presionando a Ferrari para que sustituyera a varios miembros clave del equipo en pista.
El Corriere della Sera no identificó a qué miembros concretos del equipo quería supuestamente sustituir el piloto de Ferrari, pero señaló que Hamilton había expresado su frustración por el desarrollo de las últimas carreras.
En el Gran Premio de los Países Bajos, celebrado en agosto, por ejemplo, Hamilton expresó por la radio del equipo su frustración porque Ferrari le estaba obligando a permanecer detrás de su compañero Charles Leclerc durante demasiado tiempo en su lucha por el podio.
Posteriormente, en Monza, el siete veces campeón del mundo no se mostró satisfecho con la forma en que Leclerc chocó contra él en la primera vuelta, y afirmó que correspondía al jefe del equipo, Fred Vasseur, gestionar la situación.
El Corriere della Sera llegó incluso a afirmar que la relación de Hamilton con Vasseur —con quien también ganó el título de GP2 en 2006— se había deteriorado, pero todo ello ha sido desmentido desde entonces por el británico.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images
Hamilton declaró en las redes sociales: "He visto algunas de las noticias que han salido y quiero aclararlo aquí.
"Nunca he pedido que se sustituya a nadie de mi equipo. Todas las personas con las que trabajo se esfuerzan al máximo cada día y su dedicación es lo que nos hace avanzar.
"Siempre intento animar y motivar a la gente para que dé lo mejor de sí misma o, al menos, vea lo mejor que hay en sí misma.
"Puede que no siempre lo consiga, pero esa es mi intención y para eso estoy aquí. Todos trabajamos juntos y así seguirá siendo".
Pero no habría sido la primera vez que Hamilton realizaba cambios en su equipo de apoyo este año, ya que había introducido ajustes de cara a 2026 para recuperarse de un decepcionante 2025.
La temporada pasada, vivió una campaña de debut decepcionante con Ferrari, sin conseguir subir al podio y terminando sexto en el campeonato, a 86 puntos del quinto clasificado, Leclerc.
Así pues, Hamilton optó por un ingeniero de carrera diferente: Carlo Santi y Cedric Grosjean sustituyeron a Riccardo Adami, al tiempo que realizó otros ajustes que han dado lugar a una temporada 2026 mucho mejor.
En Barcelona, en junio, acertó de pleno con una estrategia de tres paradas que le valió su primera victoria con Ferrari tras 14 carreras con el equipo. Ahora también ocupa el tercer puesto en la clasificación, aunque a 101 puntosde Kimi Antonelli, líder indiscutiblede Mercedes.
Comparte o guarda esta historia
Hamilton ya había notado el problema en los frenos durante la vuelta de formación en Madrid
Pirelli logra 623 km en Imola con Hamilton y Leclerc para evaluar los compuestos de 2027
Ferrari sale a pista en Imola... donde podría terminar la F1 2026
Por qué Ferrari aún no va a centrar su atención en el monoplaza de F1 de 2027
Leclerc montaría un nuevo motor en Bakú pagando la penalización; Ferrari salva la unidad de Italia
Hamilton avisa que tuvo “suerte” tras un fallo de frenos en el GP de España en Madring
Últimas noticias
Hamilton desmiente acusaciones de que esté presionando a Ferrari para reemplazar personal
El WRC cancela el Rally de Arabia Saudita y terminará el año en Cerdeña
Bezzecchi no renuncia a ser campeón de MotoGP en 2026 pese a su último error
Hamilton ya había notado el problema en los frenos durante la vuelta de formación en Madrid
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados