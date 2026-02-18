Hamilton desmiente que el procedimiento de arranque de los F1 2026 sea "peligroso"

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton ha desestimado las sugerencias de que el procedimiento de salida de la F1 ha desarrollado un problema de seguridad con los nuevos coches para 2026.

Las normas de la F1 para 2026 han puesto mucho más énfasis en la energía eléctrica regenerada durante la frenada, al tiempo que han eliminado el sistema MGU-H utilizado entre 2014 y 2025. La eliminación de ese sistema significa que los pilotos ahora tienen que acelerar el motor de combustión V6 durante unos 10 segundos para poner en marcha sus turbocompresores al inicio de la carrera, lo que ha dado lugar a experimentos con laboriosos procedimientos para lograr una salida limpia desde la parrilla.

El viernes pasado, el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, propuso cambios en el procedimiento de salida, para dar más tiempo a los pilotos para alinearse en la parrilla y poner en marcha sus turbos.

Se trata de una sugerencia que fue rechazada por Ferrari, que, según Motorsport.com, consultó a la FIA sobre esa misma cuestión a lo largo de 2025 y se le respondió que los procedimientos permanecerían sin cambios. Como resultado, se cree que Ferrari ha diseñado su turbo de tal manera que reduzca el tiempo necesario para alcanzar el nivel de impulso adecuado.

Dado que la FIA está en condiciones de introducir cambios por motivos de seguridad si lo considera necesario, Lewis Hamilton, de Ferrari, se mostró dispuesto a restar importancia a esas preocupaciones. "Definitivamente no es peligroso", afirmó Hamilton. "Creo que probablemente deberíamos eliminar esa connotación, porque solo se trata de un procedimiento diferente.

"Es un procedimiento más largo que en el pasado. Si ahora mismo se encendieran las cinco luces, seguiríamos todos ahí cuando se apagaran las luces durante un poco más de tiempo. Pero aún así se puede arrancar sin que el turbo se active. Lo único es que probablemente se activará el antideslizamiento un par de veces. Así que quizá el antideslizamiento sea algo que pueda afectar a algunas personas. Pero no creo que sea peligroso".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 a través de Getty Images

Valtteri Bottas, que también tiene un motor Ferrari en la parte trasera de su Cadillac, dijo que el único verdadero quebradero de cabeza son los pilotos que salen desde la parte trasera de la parrilla y, por lo tanto, tienen mucho menos tiempo para preparar el procedimiento de salida, una posición en la que probablemente se encontrará el finlandés con el equipo de nueva creación.

"Sinceramente, no creo que sea más peligroso que antes", dijo Bottas. "La principal diferencia es mantener las revoluciones [durante más tiempo]. Y creo que tenemos que encontrar una solución para eso, porque mi única preocupación es que, cuando estás en la parte trasera de la parrilla, la luz ya habrá empezado a encenderse y no tendrás tiempo suficiente para que el turbo gire antes de que se apaguen las luces.

Obviamente, eso solo es un problema para los pilotos que están atrás. Pero, aparte de eso, creo que encontraremos soluciones y no veo ningún elemento de peligro en tener que mantener las revoluciones durante más tiempo".

Una solución podría ser prolongar el procedimiento de salida unos segundos para dar a los pilotos de atrás una oportunidad justa de hacer una salida sólida, una opción que, según se sabe, se ha debatido.