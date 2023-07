Hamilton: Despido de De Vries muestra "cómo funciona Red Bull" en F1

De Vries fue despedido la semana pasada por Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull Racing, tras una decepcionante primera mitad de la campaña 2023.

Su despido es el último de una larga lista de cambios en Red Bull a mitad de temporada, con el holandés siendo reemplazado por Daniel Ricciardo desde el Gran Premio de Hungría de este fin de semana.

Hamilton, que trabajó con de Vries cuando era piloto reserva de Mercedes en 2021 y 2022, dejó claro que sentía que el movimiento para reemplazarlo antes de las vacaciones de verano era prematuro.

Cuando se le preguntó si sentía que de Vries había sido descartado demasiado pronto, Hamilton dijo: "Sí, pero así es como lo hace Red Bull".

Preguntado sobre si había un aspecto de cómo funciona la F1, en ser duros con los novatos, Hamilton añadió: "Se puede decir que así es como funciona Red Bull".

Aunque Hamilton consideró que el movimiento de Red Bull había sido precipitado, mantuvo la fe en que la carrera de De Vries estaba lejos de terminar a pesar del contratiempo.

"Definitivamente me sorprendió ver la decisión sobre el pobre Nyck", dijo Hamilton.

"Es un joven con mucho talento y un buen tipo. Creo que el futuro sigue siendo brillante para él y que tendrá muchas grandes opciones para el futuro."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

La salida de De Vries de la F1 ha abierto una oportunidad para Ricciardo, cuyo regreso no es una sorpresa para Hamilton teniendo en cuenta lo arraigado que ha estado en los fines de semana de F1 en lo que va de temporada.

"Ha estado aquí todo el año", dijo Hamilton. "Ha estado en todas las sesiones informativas de los pilotos este año.

"Así que ha estado en las sesiones informativas de los pilotos, pero no ha competido realmente, lo cual es raro. Normalmente no ves a un piloto reserva en el briefing de pilotos, pero creo que no me sorprende verle de vuelta".

De Vries es el último piloto que ha sido víctima de una reorganización de pilotos a mitad de temporada en Red Bull, aunque éstas han girado normalmente en torno al equipo principal de la compañía de la bebida energética.

Daniil Kvyat perdió su asiento en Red Bull en un intercambio con Max Verstappen en 2016, mientras que Pierre Gasly fue cambiado por Alex Albon en 2019.

Albon duró hasta el final de la temporada 2020 y pasó a un papel de tercer piloto con Red Bull antes de hacer un exitoso regreso a las carreras con Williams en 2022.