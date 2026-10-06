Lewis Hamilton desvela la restauración completa de un Ferrari F40 en un nuevo vídeo
Lewis Hamilton ha contado toda la historia que hay detrás de la restauración de su Ferrari F40, incluida su puesta en marcha en Maranello.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton ha publicado en YouTube el vídeo completo de la restauración de su Ferrari F40, después de que el siete veces campeón de Fórmula 1 presentara el coche antes del Gran Premio de Italia a principios de este año.
Mientras el británico retiraba la lona roja que cubría el coche al comienzo del vídeo, comentó:
"Cuando me incorporé a Ferrari, mi primera sesión fotográfica con el equipo fue con este coche. Era… Es un , un coche tan emblemático. Es uno de los coches más emblemáticos de la historia.
"Y este coche se recogió aquí en 1991. Su propietario condujo 69 km y lo aparcó en su garaje, y desde entonces nunca se ha vuelto a arrancar".
El vídeo muestra un montaje de fotos tomadas durante el proceso de restauración que tuvo lugar en Maranello, y termina con un vídeo en el que el piloto de la Scuderia retira la lona que cubría el coche para contemplarlo por primera vez tras finalizar los trabajos.
"¡Qué bien está!", exclamó mientras rodeaba el coche con una amplia sonrisa en el rostro. "¡Vaya! Parece nuevo".
Sentado en el habitáculo, respiró hondo antes de arrancar el motor. El rugido del V8 biturbo de 2,9 litros resonó por todo el almacén mientras Hamilton contemplaba con nostalgia su nuevo superdeportivo antes de que lo sacaran para dar la primera vuelta.
A continuación se mostró un montaje de la sesión fotográfica que realizó en la parte en desuso del famoso circuito de Monza, cuya legendaria curva peraltada sirve de telón de fondo a lo que se ha convertido en una foto emblemática para el equipo Ferrari de F1.
"De niño soñaba con tener uno", escribió Hamilton en una publicación sobre la presentación del coche a principios de esta temporada de F1. "Cuando me incorporé a Ferrari el año pasado, me aseguré de tener uno conmigo en mi primer día en Maranello. Así de importante es para mí.
"Estos coches son obras de arte y son increíblemente raros, así que cuando encontré este, cubierto de polvo tras haber estado guardado en un garaje durante más de treinta años, supe que tenía que llevármelo a casa.
"Primero a Maranello, donde los maestros ingenieros y mecánicos de la fábrica trabajaron durante semanas para devolverle la vida. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado en este proyecto. Realmente ha sido un sueño hecho realidad. Estoy deseando compartir más detalles con todos vosotros".
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