Hamilton grafica la diferencia que hay entre Mercedes y Red Bull

Mercedes tuvo que soportar una difícil campaña en 2022 con un coche afectado por el porpoising, pero confiaba en poder sacar mucho más potencial este año de una evolución del mismo concepto de diseño.

Pero con el temido rebote casi desaparecido, Mercedes descubrió en el arranque de la temporada en Bahréin que no había hecho ni de lejos la cantidad de progresos que esperaba.

La escudería de Brackley terminó como el cuarto equipo más rápido de la carrera, por detrás de Red Bull, Ferrari y Aston Martin, mientras que Hamilton y su compañero, George Russell, acabaron en una distante quinta y séptima posición, respectivamente.

"El año pasado teníamos mucha resistencia (aerodinámica) y teníamos problemas no sólo en las rectas, sino que tuvimos que llevar un alerón mucho más grande e igualábamos, si no perdíamos, también en las curvas", dijo Hamilton cuando se le pidió que explicara dónde está el déficit de Mercedes.

"Este año es sobre todo en las curvas. En las rectas somos rápidos, pero en las salidas estos chicos (por Red Bull) tienen mucha trasera en la mayoría de las curvas".

"Así que creo que en la carrera no estaban presionando y por eso creo que son mucho más rápidos de lo que parecía. Lo tenemos como que son un segundo y medio más rápidos en carrera por vuelta o algo así".

"Necesitamos que los Red Bull no terminen la carrera, que los Ferrari no terminen la carrera, quizás ahora que los Aston Martin no terminen la carrera, para que nosotros ganemos en este momento. Pero eso no significa que no podamos alcanzarlos".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Tras la carrera de Bahréin, Hamilton dijo que el equipo no escuchó algunas de sus preocupaciones sobre el desarrollo del coche.

Y aunque explicó el jueves que "no fue necesariamente la mejor elección de palabras", sí sintió que Mercedes no sería capaz de cerrar la brecha una vez que vio que el concepto del coche de 2023 todavía parecía muy diferente en comparación con la competencia.

"En retrospectiva, no fue necesariamente la mejor elección de palabras", reflexionó. "Pero, por supuesto, hay veces en las que no estás de acuerdo con ciertos miembros del equipo".

"Pero lo importante es que sigamos comunicándonos, que sigamos trabajando juntos y que yo siga confiando al cien por cien en este equipo".

Sobre el hecho de que Mercedes siga con su concepto único de "zeropod", añadió: "Sabía que no estábamos en el lugar correcto cuando vi el coche por primera vez".

"Seguía pareciendo muy diferente a los de nuestros competidores y siempre es angustioso en ese momento".

La actuación de Bahréin llevó al jefe del equipo, Toto Wolff, a proclamar que Mercedes tenía que cambiar radicalmente el concepto de diseño para volver a la senda de la victoria y Hamilton estuvo de acuerdo en que había que tomar "decisiones audaces".

"Hemos visto dónde está el rendimiento y cómo la gente está extrayendo el rendimiento", explicó Hamilton.

"Ahora tenemos que empezar a tomar algunas decisiones audaces, algunos grandes movimientos con el fin de cerrar la brecha con estos chicos. Lo más probable es que (Red Bull) se lleve todo este año, a menos que Ferrari pueda pararlos, pero esperamos que en algún momento del año podamos recortar distancias".

"En ese momento, probablemente será demasiado tarde para luchar por el campeonato, pero aún podríamos dar la vuelta a la tortilla".

Cuando se le preguntó si ya se habían tomado esas decisiones tras un inicio decepcionante, respondió: "Creo que estamos en ello, sí".

