Hamilton se disculpa: "No he dado lo mejor de mí mismo, lo haré mejor"
Tras las acaloradas comunicaciones por radio en Zandvoort, Lewis ha vuelto a referirse al suceso y ha asumido la responsabilidad por el tono utilizado: "En el calor del momento puede aflorar la frustración"
"He vuelto a escuchar algunos de mis comentarios en las comunicaciones por radio y en televisión y…". Veinticuatro horas después de que concluyera el Gran Premio de Holanda, Lewis Hamilton se disculpó. Al término de la carrera de Zandvoort, se había convertido en el centro de atención (junto con Charles Leclerc) por quejarse en voz alta con el equipo, culpable, según él, de no haberle garantizado pista libre en un momento en el que, con neumáticos nuevos, rendía a un gran nivel.
Una fase en la que Hamilton se encontró detrás de Leclerc, a quien el equipo había pedido unas vueltas antes que alargara su tanda. Las tres vueltas que dio detrás del Ferrari número 16 le costaron a Lewis unos tres segundos, de ahí las quejas (justificadas) por radio. "Espero que no me estén tratando como a un conejillo de indias", exclamó Hamilton, añadiendo otras frases con las que criticó la actitud del equipo y señalando (al término de la carrera) la gestión de Mercedes como un modelo más eficaz en la economía de la carrera.
Una vez finalizada la carrera y terminadas las entrevistas con los medios, el domingo por la noche Lewis participó en la habitual reunión de análisis con los ingenieros, en la que obtuvo una visión completa de la carrera. De ahí, probablemente, el cambio de rumbo.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Eric Le Galliot
"He vuelto a escuchar algunos de mis comentarios en las comunicaciones por radio del equipo y en televisión —explicó Hamilton en sus redes sociales—; en el calor del momento puede aflorar la frustración, sobre todo cuando te importa tanto hacerlo bien. Pero esa no fue la mejor versión de mí mismo, asumo la responsabilidad y lo haré mejor. Esta pasión nace de la confianza en este equipo, en las personas que lo forman y en lo que estamos construyendo juntos. El rumbo está claro. La confianza está ahí. Y la lucha sigue absolutamente abierta".
Lewis se disculpó ante el equipo, al tiempo que animó a todo el equipo a seguir por una trayectoria de crecimiento que está dando sus frutos. "El de Zandvoort ha sido un fin de semana difícil, pero volvemos a casa con puntos muy valiosos para el equipo y señales de que vamos por el buen camino. Estoy increíblemente orgulloso de todos aquellos que, en la fábrica, siguen proporcionándonos actualizaciones, encontrando soluciones para mejorar el rendimiento e impulsándonos hacia adelante. Al equipo en la pista, gracias: vuestro esfuerzo y dedicación nunca pasan desapercibidos. Todavía nos queda trabajo por hacer, sobre todo en la vuelta suelta, pero seguiremos esforzándonos, aprendiendo y mejorando juntos".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images
Hamilton se prepara ahora para disputar su segundo Gran Premio de Italia con los colores rojos. Llegará a Monza ocupando la segunda posición en la clasificación general, empatado a puntos con Russell, y con la perspectiva de poder recortar, al menos en parte, los 59 puntos que le separan del líder, Kimi Antonelli. De hecho, el piloto de Mercedes se verá obligado a salir desde la segunda mitad de la parrilla debido a la penalización derivada de la sustitución de al menos un componente de la unidad de potencia.
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