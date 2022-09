Hamilton disfruta más luchar en el pelotón que ganar fácil en F1

Cargar reproductor de audio

Tras salir desde el fondo de la parrilla debido a una penalización de motor, Hamilton tuvo una primera vuelta frustrante en Monza y seguía siendo 19° al final de la misma.

Sin embargo, se abrió paso en el orden y esperaba desafiar a Carlos Sainz por la cuarta posición cuando el coche de seguridad de última hora neutralizó la carrera.

Hamilton dejó claro tras la bandera que había disfrutado de su tarde en Monza.

"Es mil veces más agradable luchar con la gente", dijo. "Cuando empecé, mi primer kart era como un kart viejo, estaba todo doblado y abollado, y siempre teníamos que empezar atrás, con neumáticos viejos. Y eso es lo que siempre me ha gustado hacer".

"Y así, empezando hoy (por el domingo), tener esas batallas es mucho más divertido que empezar primero y alejarse. Es un reto diferente. Pero prefiero las batallas con la gente".

"Cuando ganas es algo completamente diferente, y te sientes orgulloso por todos. Me encanta la idea de avanzar. Así que hoy me he sentido como si hubiera subido una escalera. El progreso es algo bueno".

Hamilton sufrió algunos daños en una de las "cejas" de la rueda delantera en la primera vuelta.

"No me toqué con nadie, creo", dijo. "Pero vi que algunos trozos que salían volando de los coches de otras personas golpeaban el mío. Y creo que eso dañó la aleta delantera sobre el neumático. Esas cosas ni siquiera sé para qué sirven. Pero estaba aleteando, eso estaba dañado. Se interponen en tu visión, ¡eso es todo!"

Hamilton admitió cierta frustración por el hecho de que el coche de seguridad le impidiera desafiar a Sainz al final, aunque admitió que el piloto de Ferrari tendría ventaja con los neumáticos.

"El blando estaba empezando a caerse un poco, y creo que pararon para tener neumáticos nuevos, así que probablemente no habría podido pasarlo. Pero aun así, he disfrutado mucho de la batalla con todos, trabajando poco a poco con este coche. Sin duda fue un reto desde el principio".

"Naturalmente, como piloto, sólo quieres más tiempo, quería ser capaz de desafiar al Ferrari por delante de mí y ver si podía conseguir otra posición".

"Pero creo que en retrospectiva fue probablemente un buen final. Estoy muy agradecido por haber remontado desde la última fila".

Hamilton no se arrepiente de no haber hecho un cambio de neumáticos cuando salió el coche de seguridad: "Mis neumáticos no se sentían mal. Sentí que podía mantener la temperatura en ellos. Y no quería perder".

"Me dijeron que había dos personas en mi ventana de boxes. Así que si entraba en boxes, saldría detrás de dos personas. Y no quería arriesgarme. Así que me quedé fuera. Esta vez fue a mi manera. Es como apostar en la ruleta, como el negro o el rojo".

