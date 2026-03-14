Lewis Hamilton marcó el tercer mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de China, colocándose así como el principal rival de Mercedes para el inicio de la carrera de este domingo en Shanghái. Sin embargo, para el siete veces campeón del mundo, es muy posible que su antiguo equipo no haya mostrado toda su fuerza.

Confirmando un inicio de temporada sobre bases mucho más competitivas que su final de 2025, Hamilton no dejó pasar la oportunidad de ratificar por la tarde que es uno de los rivales más combativos de Mercedes en este comienzo de campaña, tras haber ya disputado algunos giros contra George Russell durante el sprint.

No obstante, la diferencia de "solo" 0,351 segundos con el poleman Kimi Antonelli este sábado no fue suficiente para superar a uno de los dos W17, ya que, pese a un inicio de Q3 afectado por varios problemas, Russell registró el segundo mejor tiempo, a 0,222 segundos.

"Ha sido una sesión muy difícil para mí", explicó Hamilton en conferencia de prensa. "No fue tan buena como en la clasificación sprint, no fue tan fluida, con muchos deslizamientos. Creo que el viento realmente complicó mi trabajo en cuanto al equilibrio."

"Así que tendré que concentrarme en eso. Cometí bastantes errores. Tuve un gran sobreviraje en la primera vuelta de la Q3 y perdí bastante tiempo. Y luego, la última vuelta fue correcta. Creo que podría haber sido mucho mejor si hubiera logrado encontrar mi ritmo. Probablemente me faltan una o dos décimas, pero solo estoy contento de estar aquí."

Una diferencia reducida… pero a tomar con precaución

Lewis Hamilton felicita a Kimi Antonelli por su primera pole en la F1. Photo by: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Cuando se le preguntó si estaba satisfecho por haber reducido la brecha con Mercedes, Hamilton no ocultó su prudencia: "No lo sé muy bien. Es difícil de decir. Tal vez no activaron [risas] su modo [motor]. No sé. Hay que tomarlo con pinzas."

"Pero realmente creo que durante la pausa [la reapertura del parque cerrado entre la carrera sprint y la clasificación] progresamos gracias a algunos cambios que hicimos y a lo que aprendimos en la carrera sprint."

"Así que estoy contento de que nos hayamos acercado un poco. Pero para saber si ese es realmente nuestro ritmo, lo veremos, obviamente, en la clasificación de la próxima carrera. Pero estamos tras ellos, los estamos persiguiendo. Y sé que todos están listos para hacer lo que sea necesario para reducir esa brecha."

Si en Melbourne la carrera no permitió demostrarlo de manera natural, el sprint de Shanghái dejó más claro la ventaja que Mercedes tiene en ritmo de carrera una vez que los W17 quedan libres de toda lucha con los Ferrari. Por ello, Hamilton no cree realmente que la victoria sea posible este domingo.

"Creo que es muy improbable que podamos vencerlos en carrera. Quiero decir, según nuestros datos, tienen un ritmo de carrera superior al nuestro por cuatro a seis décimas, lo hayamos constatado o no en la primera carrera. Creo que con la pista despejada, simplemente están por encima de nosotros por ahora."

"Así que no lo sé. Tal vez con la estrategia pase algo, tal vez en la salida, tal vez haya alguna manera. Debo asegurarme de no desgastar los neumáticos intentando seguirlos o mantener a uno de sus pilotos detrás de mí. Así que mañana tendré que manejar mejor."