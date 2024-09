Hamilton ve un "elemento racial" en el presidente de la FIA sobre los insultos en F1

Lewis Hamilton ha dicho que hay un "elemento racial" en las palabras utilizadas por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en su intento de eliminar las palabrotas en las retransmisiones de TV.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Ben Sulayem explicó que la FIA había pedido a los directivos de la Fórmula 1 que redujeran la cantidad de palabras malsonantes que se emiten en TV.

Ben Sulayem dijo: "Tenemos que diferenciar entre nuestro deporte -el automovilismo- y la música rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con F [fuck]? Nosotros somos como ellos".

Antes del Gran Premio de Singapur de este fin de semana, Motorsport.com le preguntó a Hamilton su opinión sobre el comentario de Ben Sulayem respecto a la frase de los "raperos" y, de paso, si era necesario tomar medidas contra las palabrotas que dicen los pilotos por radio.

Sobre el primer punto, Hamilton cuestionó la elección del lenguaje utilizado: "No me gusta cómo lo ha dicho. Decir lo de los raperos es muy estereotipado y, si lo piensas, la mayoría de los raperos son negros y eso es lo que realmente señala, cuando dice: 'No somos como ellos'. Así que creo que no son las palabras adecuadas. Hay un elemento racial ahí".

Sin embargo, el de Mercedes se mostró de acuerdo con la idea de pedir a los pilotos que reduzcan el uso de improperios y sugirió que las multas económicas podrían funcionar.

"Cuando tenía 22 años, no pensaba tanto en ello, tus emociones se disparan y dices lo que se te ocurre, olvidándote de cuánta gente te está escuchando y de los niños y todo ese tipo de cosas", explicó.

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Así que estoy de acuerdo en ese sentido. Ya sabes, escucho a algunos de los otros pilotos y todavía no lo han conseguido, así que en algún momento probablemente lo harán. Estoy seguro de que si pones sanciones, la gente dejará de hacerlo y tal vez eso... No sé si es necesario, pero sí, creo que hay demasiados [insultos]".

Por su parte, Hamilton afirma que debe haber un equilibrio entre el castigo y la libertad de expresión. En su opinión: Es bueno tener algo de emoción, no somos robots. Para mí, la forma en que lo controlo, es porque hay más de 2.000 personas trabajando para que yo tenga esta posición y esté donde estoy".

"Obviamente tengo muchos seguidores de todas las edades, pero no se trata de mí. Y aunque yo esté viviendo una experiencia concreta en la pista, lo que hago y digo afecta a todas esas personas que sacrifican tiempo con sus familias y están dándolo todo para que yo tenga esta posición que es increíblemente privilegiada y esta oportunidad".

"Creo que es sólo entender eso y hacer las cosas de otra manera. Eso es lo que yo intento hacer", dijo.