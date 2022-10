Hamilton, en exclusiva: "Quiero seguir en Mercedes F1"

Cargar reproductor de audio

La paciencia y el amor de Lewis Hamilton por la Fórmula 1 se han puesto a prueba como nunca antes en los últimos 12 meses. Pero, pese a una temporada 2022 más que discreta, el inglés tiene claro que su pasión por las carreras no se ha enfriado.

De hecho, a pesar de tener muchas y buenas razones para poner punto final a su trayectoria en la F1, el deseo de seguir con su actual equipo es más fuerte que nunca. La duda no es si renovará su contrato con Mercedes más allá de 2023, sino cuándo lo hará.

"Vamos a renovar", declaró en una entrevista exclusiva a varios medios, entre los que estaba Motorsport.com en el pasado Gran Premio de Estados Unidos.

"Vamos a sentarnos y a discutirlo en estos próximos meses, diría yo. Mi objetivo es continuar con Mercedes. He estado con Mercedes desde que tenía 13 años. Y realmente Mercedes-Benz es mi familia".

"Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Estuvieron conmigo cuando me expulsaron del colegio. Estuvieron conmigo en todo lo que pasó en 2020. Se han quedado conmigo a pesar de mis errores, y la mierda que ha salido publicada en la prensa; se han quedado conmigo pese a los altibajos", resumió.

"Realmente creo en esta marca. Creo en la gente que está dentro de la organización. Y quiero ser el mejor compañero de equipo posible para ellos, porque creo que podemos hacer que sea aún mejor, más accesible, y más fuerte de lo que ya lo es. Creo que puedo ser una parte importante de eso".

Las consecuencias de Abu Dhabi

Aunque Hamilton está entusiasmado con su futuro en Mercedes en la Fórmula 1, es justo decir que no ha sido fácil superar las turbulencias generadas tras el famoso coche de seguridad de Abu Dhabi en 2021.

Reflexionando sobre sus emociones después de Abu Dhabi, quiso quitarle importancia a los rumores que apuntaban a su retirada.

"Parece que fue hace años", dijo. "Quiero decir que, sin duda, me rompió el espíritu, o me destrozó el alma, como quieras llamarlo. ¿Cómo no iba a volver? No soy de los que se rinden así, la verdad".

Sin embargo, aunque retirarse nunca fue una opción, eso no quiere decir que el dolor de la derrota de Abu Dhabi -y especialmente en las circunstancias en las que se dio- no haya calado hondo.

"Lo que realmente me rompió fue ver que eso sucedía en este deporte, cuando hay tanta gente en la que confías", dijo, reafirmándose en la tesis de que la relanzada no se llevó a cabo de forma correcta.

"Esperas que hagan bien su trabajo. Y al final un campeonato del mundo, porque ha trabajado muy duro mucha gente, se dirime por una decisión equivocada".

"Eso fue probablemente lo único [que le podría haber hecho plantearse la retirada]. No fue por mi falta de amor a mi equipo o a las carreras, fue literalmente eso...", añade un Hamilton que dijo no terminar de entender cómo se puede perder un campeonato por una decisión equivocada por parte de la propia organización.

"Pero pasé tiempo con mi familia y eso me ayudó a superarlo. Me dediqué a estar con los niños, a construir muñecos de nieve y a estar presente en su día a día".

"Eso me permitió recuperarme de verdad. Si no hubiera estado con ellos, me habría quedado atrapado en un agujero".

Cuando se le preguntó si considera deliberadas las decisiones tomadas por el director de carrera de la F1, Michael Masi, para tratar de impedir que ganara una octava corona, Hamilton respondió: "No lo sé. Parece que haya pasado hace mucho tiempo".

"Creo que fue una mala toma de decisiones. Estoy seguro de que el ego está involucrado.. Hay gente que le habla al oído. No me parece que haya sido un objetivo concreto".

Patada a la cabeza de los costos

Mientras que la controversia de Abu Dhabi todavía sigue siendo un tema sensible dentro de la F1, y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, admitió que todavía piensa en el desenlace, Hamilton se decidió a afrontar el 'trauma'.

"Lo he superado. Me niego a vivir en el pasado. Ya lo viví en 2007, cuando era joven, y no me dejaba dormir. Solamente fue negativo".

"Cuando te aferras a la negatividad, cuando te aferras al odio o a lo que sea, lo único que haces es frenarte a ti mismo".

"Voy a seguir adelante, independientemente de lo que haya pasado en el pasado. He decidido no pensar más en ello. No hay nada que pueda hacer al respecto. Lo di todo. Lo di todo y me sacrifiqué. Pero estoy dispuesto a volver a hacerlo. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer".

La mentalidad de Hamilton para tratar de olvidar Abu Dhabi ha sido puesta a prueba recientemente cuando se supo que Red Bull había sido declarado culpable por la FIA de haber superado el límite presupuestario en 2021.

Él mismo habló recientemente sobre el impacto que habría tenido ese extra presupuestario en la lucha por el título, indicativo de que los fantasmas de 2021 puede que nunca se vayan del todo.

"Cuando llegas a Singapur y oyes hablar del límite de costos, no puedes evitar recordar cosas del pasado", admitió.

"Es algo que entierras para seguir adelante y luego vuelve a surgir, y es como otra patada. Y, sí, eso hace que se reabra la herida. Así que toca volver a la enterrarlo [el recuerdo] y seguir adelante".

El rumbo que tome el asunto ahora es algo que debe decidir la FIA, pero incluso si se diera el improbable escenario de que Red Bull y Max Verstappen perdieran puntos en el campeonato y el título de 2021 por el tema del límite de costos, Hamilton no estaría satisfecho.

"No, porque el daño ya está hecho", dijo . "Tengo claro todo lo que hicimos como equipo y cómo lo logramos, y eso es con lo que me quedo. Lo dimos todo y lo hicimos correctamente, y estoy orgulloso de eso".

Los problemas de porpoising del Mercedes

El hecho de que 2022 no esté siendo una temporada sencilla en la escudería alemana tampoco ayuda a olvidar la polémica de Abu Dhabi.

El W13 de 2022 ha demostrado ser un monoplaza complicado. Mercedes tardó demasiado tiempo en entender sus problemas y, con la limitación presupuestaria como telón de fondo, no lograron evolucionar su prototipo a tiempo.

Fue, sin duda, una campaña totalmente distinta a las que vivió Hamilton en Mercedes. Y, aunque ambas partes dicen haber sacado cosas positivas de la experiencia, no ha sido una época agradable.

Hamilton confirmó que la cosa empezó mal en los test de pretemporada, en un invierno especialmente duro para los de Brackley.

"No creo que haya sido perfecto para nadie", explicó. "Estoy seguro de que Toto te diría lo mismo"

"Cuando nos reunimos en febrero todos éramos optimistas. Todos nos decían que íbamos a tener un coche muy rápido, y estoy seguro de que todos los que trabajaban en él estaban convencidos de ello".

"Está siendo una temporada muy dura para todos los miembros del equipo, porque es cuando realmente trabajan a tope y echan unas horas. Normalmente, uno espera que ese periodo sea más tranquilo".

"Pero descubrir que el maldito coche no funcionaba, y que teníamos mucho rebote, fue duro para todos. Creo que todos lo pasamos mal".

"Y todos pasamos por nuestro propio proceso de cómo afrontarlo. Pero creo que, sorprendentemente, nos ha ayudado a vivir una transformación con mucho potencial. Nos hemos hecho más fuertes y nos ha unido como equipo".

Pero ¿cómo de duro fue el reset mental para Hamilton? "Creo que no me costó demasiado, ya desde el principio", reflexionó. "Pero, obviamente, vas desgastándote, porque tienes la esperanza de volver a estar delante y estuvimos un tiempos in hacerlo".

"De repente empezamos a terminar algunas carreras en el podio, pero a la siguiente prueba ya no. El coche es bueno un fin de semana, luego deja de serlo en otros dos, tres o cuatro grandes premios, y después vuelve a funcionar. Y nunca lo sabes [cómo va a responder el coche]".

"Haces todo el trabajo en el simulador y el simulador te dice cosas que luego no consigues hacer en pista. Ha sido un año muy confuso a nivel emocional".

"Crees que el coche va muy bien en un fin de semana, o los ingenieros te dicen que tienes un margen de mejora de tres décimas, pero cuando llegas al circuito resulta que eres una décima más lento", añadió Hamiltón, que reconoció que la frustración en esos casos es enorme.

"Creo que he aprendido a no hacerme ilusiones con nada. Es mejor no tener demasiadas expectativas, así si es igual de bueno, es igual de bueno, y si es mejor, es mejor. En términos de preparación, creo que somos mejores [que antes]".

En cuanto a cómo ha respondido él mismo al reto de no estar luchando por la victoria cada fin de semana, Hamilton cree que ha manejado la situación mejor que en el pasado.

"Siempre hay cosas positivas y experiencias de las que puedes aprender", dijo sobre el año 2022. "No es que nunca haya vivido una temporada así. Diría que más... De hecho, creo que ha sido mejor respecto a otros años malos".

"Creo que he sido mejor compañero de equipo que nunca. Y creo que fuera, en mi vida personal, he tenido un equilibrio aún mejor que en el pasado. Creo que ha estado bien".

Mirando al futuro

Sin embargo, lo que nunca se puso en duda es el deseo de Hamilton de volver a estar delante. Y eso sigue siendo su primer objetivo, antes de dedicarse a otra cosa.

"Respecto a mis planes para el futuro... cada año, al final de la temporada, te sientas, reflexionas e intentas averiguarlo", dijo.

"No sé cómo lo hacéis vosotros, pero yo intento analizar mi año y analizar mi plan de tres a cinco temporadas. Es difícil hacer diez".

"Pero, ¿dónde me veo? ¿Qué cosas quiero hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? Y se van añadiendo cosas. Y también estoy empezando a pensar en varios proyectos empresariales, porque tengo muchos negocios en marcha. Tengo un montón de cosas que me han salido bien, realmente positivas, que tienen muchas oportunidades de éxito fuera de las carreras".

"Pero quiero seguir corriendo. Me encanta lo que hago. Llevo 30 años haciéndolo y no creo que deba parar".

"Diría que aún me sigo ganando el sueldo. Quiero hacerlo mejor, todavía. Pero pienso estar aquí más tiempo".