Hamilton: "Quiero ser el más puro de los pilotos de F1"

En medio de una reñida batalla por el campeonato que a veces ha tenido episodios polémicos entre él y su rival Max Verstappen, Hamilton tiene claro que ganar es tan importante como lograr sus objetivos.

En una amplia entrevista con varios medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, Hamilton dijo que mantenerse limpio era algo que valoraba mucho, a pesar de que muchos otros grandes de la historia no han seguido ese mantra.

"Así es como me crió mi padre", dijo Lewis Hamilton. "Me dijo que siempre hablara en la pista".

"Me hicieron bullying cuando era niño, tanto en la escuela como en los circuitos, y queríamos batirles de la manera correcta, no con un coche que fallara o se chocara".

"Así no pueden negar que eres mejor. Si tienes accidentes, pueden decir, 'oh, sí, pero sucedió eso, esa es una táctica que tiene ese piloto".

"Quiero ser el más puro de los pilotos, con velocidad, con trabajo duro y determinación, para que no puedan negar al final lo que he logrado".

Hamilton, sobre las batallas con Verstappen

Lewis Hamilton, Mercedes, y Max Verstappen, Red Bull Racing, se saludan en el parque cerrado. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

La insistencia de Hamilton en ser limpio se dan en el contexto de su lucha contra el súper agresivo Verstappen, que ha demostrado que no tiene miedo en llevar las cosas al límite.

Ambos se chocaron en el Gran Premio de Gran Bretaña y el de Italia, y hubo otra polémica reciente sobre el comportamiento de Verstappen al forzar a Hamilton a irse por fuera de pista mientras se disputaban el liderato en Brasil.

Cuando se le preguntó por cómo afronta competir con alguien como Verstappen, que no tiene miedo de sacar los codos, Hamilton explicó: "Tienes que ser muy, muy cauteloso. Más cauteloso que nunca".

"En lugar de darle a alguien el beneficio de la duda, tienes que saber que eso es lo que va a suceder. Siempre tienes que estar preparado para evitar un accidente a toda costa, incluso si eso significa salirte, porque al final quieres llegar al final de la carrera, ¿verdad?".

"Si eres terco y te mantienes firme, te vas a estrellar. Así que eso es lo que intento hacer. Intento asegurarme de evitar un toque".

"Creo que he sido bastante decente en la mayoría de los escenarios. No siempre puedes hacerlo perfecto, pero también hay otros pilotos con los que conduces que son agresivos y a la vez respetuosos de diferente manera".

"Pero él no es el único piloto contra el que he competido que es así. He competido con muchos pilotos en mi época y todos han sido muy diferentes en la forma en que se comportan. Y es interesante. Ahora soy mayor, miro un poco más a fondo su carácter y un poco sus antecedentes, su educación".

"Nuestra educación, enseñanza, es la razón por la que actuamos de la manera que lo hacemos y nos comportamos de la manera que lo hacemos, para bien o para mal mal. Así que trato de entenderlos, para poder apreciar mejor quién es ese personaje con el que estoy compitiendo".

Cómo evitar un accidente con otro piloto

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Hamilton se ha salido de la trazada en más de una ocasión este año para evitar colisiones con el de Red Bull, sobre todo en la primera curva tanto en Imola como en Barcelona, ​​cuando optó por evitar un toque.

Pero niega que eso haya sido un signo de debilidad, y que su colisión con Verstappen en Silverstone se desencadenara de alguna manera al tratar de demostrar que no era un presa fácil.

"Si vas por el exterior de un coche, soltar el pie es la opción sensata casi todo el rato para llegar al final de la carrera", explicó Hamilton.

"Si estás en el interior, hay situaciones en las que realmente creo que estaba en lo correcto. Estoy casi rueda a rueda con el otro coche".

"En Silverstone, por ejemplo, si repasas las imágenes, mi rueda delantera estaba al lado de la rueda delantera suya, así que no era como si mi rueda estuviera al lado de su rueda trasera, por detrás. Y en ese escenario, si hubiera tomado su enfoque [el de Max en Brasil], es decir, simplemente mantener a fondo el acelerador y salirme de la pista y luego mantener la posición, ¿cuál habría sido el escenario allí? ¿Habrían mirado las reglas allí?".

"No soy demasiado grande ni demasiado exitoso como para dar marcha atrás y pelear otro día. Sé que a veces es la ruta que debes tomar. Tienes que ser el más inteligente".

"A veces pierdes puntos haciendo eso, está claro, pero no se trata solo de mí. Tengo a 2.000 personas detrás de mí y esa sería una decisión egoísta que tomar, pensar: 'No, voy a mantener mi posición' en lugar de 'si mi carrera acaba aquí, eso le cuesta a todo mi equipo las bonificaciones potenciales al final del año, todo el trabajo duro que tienen que hacer, el daño del coche'. Yo también soy consciente de esas cosas".

El de Mercedes también cree que un factor clave en la diferencia de la filosofía que adopta es que la generación más joven se ha criado en estándares de seguridad más altos en las pistas, lo que significa que no tienen miedo de salirse en escapatorias de asfalto.

"Lo que yo diría es que los pilotos de hoy, los pilotos más jóvenes, los circuitos en los que los pilotos de hoy han crecido, todos tienen grandes escapatorias", reflexionó.

"Cuando yo empecé en coches, la mayoría de las pistas no llegaban a ese punto, lo cual era más divertido, más arriesgado y había que conducir más, no sobrepasar siempre el límite".

"Realmente tenías que ir avanzando lentamente, mientras que su generación puede ir más allá del límite, irse largo y volver a la pista. Hay menos castigo que pagar. Esa es la única diferencia real".

"Pero parecen súper motivados. Sabemos que hoy tenemos más pilotos que antes que provienen de entornos más ricos que los de la clase trabajadora, eso no es nada nuevo. Pero creo que tenemos un pedigrí bastante decente de pilotos".

Sin malas caras ni gestos entre Hamilton y Verstappen fuera del coche

Lewis Hamilton, Mercedes, y Max Verstappen, Red Bull Racing, se felicitan en el parque cerrado. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Si bien Hamilton y Verstappen se han enfrentado en la pista este año, y están enfrascados en una pelea por el título tan reñida, no son abiertamente hostiles con el otro.

Hamilton no cree que esa situación sea inusual, ya que señala que sus diferentes maneras de afrontar la situación a la hora de competir podrían estar relacionadas a que se encuentran en etapas muy diferentes de sus carreras.

"Mira, he competido contra personas que han mostrado algo con una cara, pero que en realidad eran algo diferente", dijo.

"Tengo 36 años, llevo haciendo esto mucho tiempo, así que no es la primera vez que me enfrento a un piloto que ha sido bueno y malo en ciertos aspectos. Creo que estoy en una posición mucho mejor para poder gestionar eso, para lidiar con eso, especialmente en el centro de atención y las presiones que supone la F1".

"Sé que él es un tipo súper rápido, y se volverá más y más fuerte a medida que madure con el tiempo: lo hará sin duda".

"Mírame a mí cuando tenía 24 o 25 años. Dios, los errores que estaba cometiendo en ese entonces".

"Tenía la velocidad, pero estaba pasando por muchas experiencias diferentes fuera del coche y también estando en el centro de atención, con las presiones de estar al frente. No creo que hice muchas cosas correctas en ese momento, así que eso no se lo reprocho a nadie".