Tras los temores de la víspera —los ingenieros habían estimado el jueves que la posible diferencia en las rectas rondaría las seis décimas—, el fin de semana de Ferrari dio un giro totalmente inesperado, sorprendente incluso para los pilotos. De hecho, ya el viernes, Lewis Hamilton logró una magnífica pole position. Pero más que la primera posición en sí, la noticia realmente alentadora fue volver a ver un coche tan competitivo.

El británico no logró la victoria, ni en la carrera corta ni en la larga, pero su fin de semana ofrece varios aspectos interesantes, ya que, curiosamente, siguió una trayectoria opuesta, incluso en sus decisiones, a la de su compañero Charles Leclerc. Este último hizo un gran trabajo al imponer de inmediato un excelente ritmo en las primeras vueltas, distanciarse del resto y obligar a Andrea Kimi Antonelli a remontar.

Ya al término de la sesión de clasificación del sábado, Hamilton había explicado que no había recuperado las mismas sensaciones del día anterior, hasta el punto de no haber podido mejorar el tiempo registrado en la clasificación de la carrera corta, a pesar de no haber realizado cambios radicales en el monoplaza. En parte, las condiciones habían alterado el estado de la pista, ya que el sábado las ráfagas de viento eran mucho más fuertes y esto altera inevitablemente el equilibrio.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Manuel Eletto

Las dificultades se repitieron también el domingo, sobre todo en la primera tanda, durante la cual le costó mantener el ritmo de su compañero de equipo, quedando a unos diez segundos en el momento de su parada. Sin embargo, en este sentido hay un aspecto muy curioso: algunas decisiones tomadas antes de la carrera provocaron un subviraje especialmente molesto de controlar.

"Charles ha hecho una excelente trabajo hoy. Y todo la magia que tenía el viernes es simplemente desaparecido en transcurso del fin de semana", explicó Hamilton tras la carrera. "En cuanto al equilibrio, me di cuenta de que Charles había aumentado la carga en la parte delantera respecto a la clasificación, añadiendo alerón, mientras que yo notaba que el coche sobreviraba mucho con los ajustes del diferencial que teníamos. Así que quité alerón y, en consecuencia, al inicio de la carrera tuve un subviraje enorme".

Aunque es cierto que los monoplazas se encuentran en condiciones de parque cerrado tras la clasificación, con intervenciones de puesta a punto muy limitadas, antes de la carrera los pilotos tienen, no obstante, la posibilidad de ajustar el ángulo del alerón delantero. Es una operación habitual, y las vueltas realizadas antes de situarse en la parrilla sirven precisamente para evaluar estos aspectos en función de las condiciones de la pista y del viento.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Mientras que Leclerc aumentó aún más la carga en la parte delantera, Hamilton siguió el camino contrario en un intento por recuperar la estabilidad en el tren trasero, reduciendo la carga en el tren delantero para reequilibrar la parte trasera, que le había parecido demasiado nerviosa. Una decisión que, sin embargo, no dio resultado, ya que desde las primeras vueltas, sobre todo con el coche cargado, Lewis empezó a sufrir un fuerte subviraje, señal de que, junto con sus ingenieros, habían sobreestimado la cantidad de carga que debían quitar del tren delantero.

"Me faltaba por completo el tren delantero. Subestimamos demasiado [la carga que debía tener] el alerón delantero. Y es responsabilidad mía y del equipo de ingenieros", añadió después Lewis, confirmando que habían tomado una dirección errónea. De hecho, durante toda la primera parte de la primera tanda, Hamilton se quejó del subviraje, teniendo dificultades para hacer girar el coche no solo en los tramos lentos, como las curvas 3 y 4, donde se necesita mucha rotación, sino también en los más rápidos, como Stowe y Copse.

La cuestión es que perder tiempo en las curvas más rápidas, como Copse, tiene dos consecuencias. La primera es el tiempo perdido en ese tramo; la segunda es que lo que se deja en ese tramo se arrastra luego también hacia la secuencia de Maggots, Becketts y Chapel, ampliando de forma significativa el déficit.

Tal y como había señalado Pirelli tras recopilar los datos al término de las tandas largas del viernes y de la carrera sprint del sábado, tener demasiado subviraje solo generaba tensión, hasta tal punto que, en un momento dado, Hamilton casi había notado la aparición de graining: "Lo que hemos observado es que el subviraje, en realidad, somete a demasiada tensión al tren delantero. No genera temperatura, pero te hace más propenso a aumentar el desgaste. Por lo tanto, desde el punto de vista de los neumáticos, creo que no vale la pena configurar el coche con una puesta a punto que tienda al subviraje", había explicado el director de Motorsport de Pirelli, Dario Maraffuschi, el sábado tras la clasificación.

Duelo en carrera entre Hamilton y Leclerc en Silverstone Foto de: Gianluca D'Alessandro

Tras ser adelantado por Antonelli, en un momento en el que ya se encontraba en evidentes dificultades, Hamilton intentó modificar el equilibrio trabajando junto a los ingenieros en los ajustes disponibles en el volante, interviniendo así en el diferencial y el freno motor, así como en la forma de abordar algunas curvas. En parte logró mitigar la situación, hasta el punto de que los tiempos volvieron a bajar progresivamente, hasta situarse, aunque de forma irregular, en valores cercanos a los de su compañero de equipo.

"Ni siquiera conseguía que el coche girara hasta la mitad del primer tramo, cuando logré que girara un poco mejor con algunos ajustes en el diferencial, pero para entonces la diferencia ya era enorme. Luego, los cinco segundos en la parada en boxes, y a partir de ahí no fue más que un problema tras otro".

Un ajuste que no resolvió por completo los problemas, hasta tal punto que, antes de la parada en boxes, se sugirió añadir al menos 4 o 5 clics en la suspensión delantera, lo que indicaba que el equilibrio estaba, efectivamente, demasiado desplazado hacia la parte trasera. La penalización y el hecho de encontrarse luego en medio del tráfico hicieron el resto, ya que Hamilton se vio envuelto en un duelo con Max Verstappen y George Russell.

Solo tras la parada en boxes del británico y el adelantamiento al holandés, Hamilton consiguió rodar realmente en pista despejada y sus tiempos mejoraron de forma notable, equiparándose a los de su compañero de equipo. En ese momento, sin embargo, Leclerc ya no tenía necesidad alguna de forzar, gracias al problema que sufrió Antonelli.

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