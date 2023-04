Hamilton espera repetir su arranque de 2007 en Australia

Cargar reproductor de audio

En 2007, Lewis Hamilton causó una gran impresión en su debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia con McLaren. Clasificado cuarto, el debutante arrancó bien y se permitió el lujo de adelantar a su compañero de equipo Fernando Alonso en la primera curva.

Dieciséis años después, Hamilton volvería a salir desde la segunda fila de la parrilla, esta vez desde la tercera posición, justo por detrás de su compañero George Russell y del poleman Max Verstappen. ¡Eso le da algunas ideas!

"Esperamos un día como el de mi primer año, 2007, con esa primera curva", dijo el piloto de Mercedes. "¡Sería genial! No sé si alguien se acuerda, pero sería genial si pudiéramos hacer eso".

Así que, a pesar de sus problemas a principios de temporada, los dos Mercedes se clasificaron segundo y tercero, para sorpresa de todos, incluso con el Aston Martin de Alonso pisándoles los talones.

"Es completamente inesperado", admitió Hamilton. "Estoy muy, muy orgulloso del equipo. George ha hecho un trabajo fantástico hoy. Para nosotros estar en las dos primeras filas, francamente, es un sueño. Todos estamos trabajando al máximo para volver a estar delante. Y estar tan cerca de los Red Bull es increíble. Así que espero que mañana podamos ponérselo difícil. Esperemos que haga buen tiempo".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El siete veces Campeón del Mundo era incluso segundo tras Verstappen por nueve milésimas al entrar en la última tanda de la Q3, pero tuvo un enredo con el Haas de Nico Hülkenberg en las últimas curvas.

"La segunda vuelta no ha sido tan buena como la primera. He ganado algo de tiempo en el último sector, pero he perdido un poco al principio. Pero no estoy decepcionado. Estoy muy agradecido por estar en esta posición. Y voy a trabajar tan duro como pueda para intentar estar delante mañana", concluyó Hamilton.