¿Hamilton en conversaciones con Ferrari para la F1 2024?

Hay tradiciones que, a pesar de un calendario siempre cambiante, se siguen respetando. En correspondencia con el Gran Premio de Mónaco, las casillas aún abiertas del mercado de pilotos comienzan a llenarse, aunque en realidad el escenario de contratos que expiran es muy reducido esta temporada.

En cabeza está Mercedes, que se encuentra con sus dos pilotos en negociaciones para renovar contratos. Existe curiosidad por el futuro de Hamilton, ya que la renovación de George Russell se da por hecha al tener el equipo una opción a su favor.

El silencio que reina en torno a la decisión que tomarán Hamilton y Mercedes hace que cada chispa encienda un fuego, y no es de extrañar el revuelo que han causado los rumores que llegan desde Inglaterra, más precisamente el Daily Mail, sobre una supuesta negociación entre Hamilton y Ferrari. Imaginando por un momento este escenario como real, habría que ver el desmoronamiento de tantas situaciones (contractuales y de otro tipo) cimentadas en los últimos años.

El primer hecho irrefutable es que Ferrari tiene dos pilotos bajo contrato (que expira a finales de 2024) y por mucho que haya sucedido en el pasado que la relación entre la Scuderia y uno de sus pilotos haya terminado antes de tiempo, a día de hoy no parecen existir cuestiones críticas que desencadenen una decisión de este nivel. El problema con el que tienen que lidiar en Maranello es la competitividad del SF-23, los dos pilotos no están en entredicho y no es un frente en el que una intervención supondría un repunte inmediato.

Podría ser una idea fascinante para Hamilton, que a sus 38 años ve el final de su carrera en el horizonte, pero aún así no sería una opción sin sus inconvenientes.

Toto Wolff, Team Principal Mercedes con Lewis Hamilton Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton ha destacado decenas de veces el vínculo que lo une a Mercedes desde que empezó a correr en monoplazas, una relación que se ha extendido hasta el punto de compartir iniciativas que le importan mucho, como la organización benéfica LH44, un programa creado junto al fabricante alemán y financiado por ambas partes.

Hamilton también sabe que terminar su carrera deportiva en Mercedes significaría asegurarse un contrato como embajador de la marca en los años siguientes, una oportunidad que perdería yendo a vestir otros colores.

Una cosa es cierta, sin embargo, y es que todos los rumores de mercado que lo sitúan en otras escuderías acaban aumentando el poder de Hamilton cuando llega al apretón final con Mercedes. Y aquí llegamos a un punto concreto. Lo más probable es que la renovación llegue, pero no parece que sea un trámite como en otras ocasiones, por varias razones.

El futuro de la escudería pasa por Russell, al que se le subirá mucho el sueldo, y probablemente en el eje Stuttgart-Brackley no todos estén convencidos de mantenerle a Hamilton lo que ha recibido en las últimas temporadas.

Aunque las cifras siguen siendo muy considerables, se susurra una oferta a la baja, lo que no gusta al siete veces campeón del mundo. Otro punto es la duración del contrato, y aquí los rumores tampoco describen una situación idílica para Hamilton, que querría un contrato de dos años frente a la única temporada que le interesaría al equipo.

Hay algunas cuestiones críticas, y en esta situación ser capaz de poner una alternativa sobre la mesa se convierte en un arma importante. Todo, quizás, con Ferrari siendo utilizado como una herramienta útil para la causa más que como una oportunidad real.

