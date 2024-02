Hamilton: Vasseur fue clave para firmar con Ferrari F1

Hamilton corrió para el equipo francés ASM F3 en 2005 y ganó el título europeo. Al año siguiente pasó a la GP2 con el entonces renombrado ART GP de Vasseur, con el que volvió a ganar el campeonato, antes de pasar a la F1 con McLaren.

Inevitablemente, cuando Vasseur se unió a Ferrari a principios de 2023, se especuló con la posibilidad de que intentara aprovechar su buena relación con Hamilton para quitárselo a Mercedes.

Eso es lo que finalmente ocurrió tras el anuncio que llegó a principios de mes del cambio de Hamilton a Maranello para la temporada 2025.

"Tengo una gran relación con Fred", dijo Hamilton cuando Motorsport.com le preguntó si Vasseur era la única persona que podría haberlo convencido para unirse a Ferrari.

"Obviamente corrí con él y tuvimos un éxito increíble en F3, y también en GP2. Ahí empezaron los cimientos de nuestra relación. Siempre hemos estado en contacto".

"Pensé que iba a ser un director de equipo increíble en algún momento y que progresaría a la F1, pero en ese momento, él no estaba interesado en eso".

"Fue realmente genial verlo entrar en el equipo Alfa. Luego, cuando consiguió el puesto en Ferrari, me alegré mucho por él".

"Creo que las estrellas se alinearon, creo que realmente no habría sucedido sin él. Así que estoy muy agradecido y entusiasmado con el trabajo que está haciendo allí".

Lewis Hamilton (GBR, ART Grand Prix) celebra con Frederic Vasseur (FRA, ART Grand Prix) y el equipo. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton subrayó que cuando volvió a firmar por Mercedes en agosto, todavía estaba plenamente comprometido a permanecer con el equipo dos años más. Sin embargo, cambió de opinión durante el invierno.

"Obviamente, en verano firmé, y obviamente, en ese momento, vi mi futuro con Mercedes", dijo. "Pero surgió una oportunidad a finales de año y decidí aprovecharla".

"Creo que ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar nunca. Llevo 26 años con Mercedes, creo que me han apoyado, y hemos hecho un viaje increíble juntos".

"Hemos hecho historia en este deporte, y es algo de lo que me siento muy orgulloso, y estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Pero creo que, en última instancia, estoy escribiendo mi historia. Y sentí que era el momento de empezar un nuevo capítulo".

Poco después de conocerse la noticia, Hamilton dijo en las redes sociales que era un "sueño de infancia" conducir algún día para Ferrari.

También habló del atractivo de la escudería: "Para todos los pilotos que han crecido viendo la historia, viendo a Michael Schumacher en sus mejores tiempos, creo que probablemente todos nosotros nos sentamos en nuestro garaje, vemos al piloto en el coche rojo en la pantalla y nos preguntamos cómo sería estar rodeado de rojo".

"Vas al GP de Italia y ves un mar de aficionados rojos de Ferrari, y no puedes más que asombrarte. Es un equipo que no ha tenido grandes éxitos, en realidad, sobre todo desde los tiempos de Michael, pero desde 2007 (cuando ganó el título con Kimi Raikkonen)".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Lo vi como un gran reto. Sin duda, incluso de niño, solía jugar en (el juego de ordenador) GP2 como Michael en ese coche, como mi pie en ese coche. Definitivamente es un sueño, y estoy muy, muy emocionado por ello".

Hamilton también confirmó que nunca ha estado en la base de Ferrari en Maranello.

"No lo he hecho", dijo. "Compré mi primer Ferrari en 2010, creo, como un regalo para mí mismo. Ya no lo tengo. Pero no pude ir durante ese tiempo. Estando con Mercedes no me pareció buena idea ir en ese momento".

A la pregunta de si pensaba aprender italiano, respondió: "En todos estos años no he conseguido aprender ningún otro idioma. Pero, por supuesto, lo intentaré".

"Recuerdo cuando corría en karts en Italia y aprendí algunas frases. Así que espero aprenderlo rápidamente".

Hamilton también quiso señalar que sigue comprometido con Mercedes para 2024.

"Sólo para volver al nuevo capítulo, este capítulo aún no ha terminado", dijo. "Sigo centrado al 100% en rendir para este equipo este año, y en intentar terminar en lo más alto".

"Es un gran objetivo para mí y para el equipo, y confío plenamente en todos sus integrantes. Lo que hemos hecho hasta ahora me parece estupendo. Así que espero de verdad que de alguna manera seamos capaces de recortar distancias con los Red Bull".

