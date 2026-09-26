Hamilton admite que Ferrari "ya no es la segunda fuerza" tras Bakú, pero confía en Vasseur

Ferrari se marcha de Azerbaiyán con una certeza: en un fin de semana difícil como el de Bakú, en un circuito en el que se sabía que el SF-26 podría tener dificultades, al menos ha conseguido ampliar la ventaja sobre McLaren en la clasificación de constructores, algo que no debía darse por sentado. De hecho, en carrera, Piastri habría tenido, siendo realistas, la oportunidad de terminar por delante, mientras que Norris tuvo algunos problemas.

Sin embargo, el error del australiano ha dado un respiro al Cavallino, a pesar de que Charles Leclerc ha dado una señal de alarma al subrayar que, si bien es cierto que la diferencia en las rectas es importante —y es precisamente de ahí de donde proviene la mayor parte de esa ventaja—, también en las curvas la ventaja de la que Ferrari ha podido disfrutar durante parte de la temporada se está desvaneciendo.

Aquí, en Bakú, este tema ha resultado aún más evidente, ya que en el segundo sector, incluso en las curvas lentas, el SF-26 no se ha impuesto como referente, pagando el precio no solo frente a Mercedes —fuerte en tracción durante toda la temporada a la hora de trasladar la potencia al suelo—, sino también frente a Red Bull, que en este tipo de circuitos con muchas salidas en marcha siempre se ha mostrado competitivo a lo largo del año.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Si repasamos los últimos Grandes Premios, el podio se le resiste a Ferrari desde Spa, pero hay otro dato aún más significativo: Max Verstappen suma al menos dos podios más que los pilotos del Cavallino, aunque el Red Bull, a menudo complicado, haya sido la segunda fuerza en pista. Esto es una clara señal de lo mucho que le ha costado a Ferrari aprovechar las oportunidades en las que debería haber consolidado su posición.

No sorprende tanto verla fuera del podio en Bakú, ya que el circuito no era el más adecuado para las cualidades de este SF-26, sino que es más bien la tendencia lo que preocupa a los pilotos. Más allá de la falta de potencia, aquí también se ha pagado caro la dificultad para calentar los neumáticos, una característica intrínseca del SF-26 dada su "suavidad" con los neumáticos, que a menudo resulta más útil en carrera que en una vuelta rápida.

Pero en un circuito en el que hay que dar vueltas de forma continuada para calentarlos, también surgieron problemas en este sentido durante la carrera, a los que se sumaron las dificultades en cuanto al despliegue que Lewis Hamilton puso de manifiesto durante toda la primera parte de la prueba: "Durante todo el fin de semana, el problema ha sido calentar los neumáticos; creo que nunca he conseguido que alcancen la temperatura adecuada, y no acabo de entender por qué ocurre esto con nuestro coche".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Hemos hecho algunos ajustes para intentar que funcionaran. En la tercera sesión de entrenamientos libres fue un poco mejor, pero en la clasificación fue realmente difícil que alcanzaran la temperatura adecuada. Creo que muchos tuvieron este problema, aunque otros parecían sufrirlo menos. Y en la carrera fue así, durante toda la prueba. Creo que, al final del primer tramo, de repente, los neumáticos se activaron y tenía un ritmo bastante bueno".

"Pero luego cambiamos al compuesto medio y no funcionaron. Y luego el despliegue: estos chicos parecen tener potencia, potencia y más potencia por todas partes. Es una locura tener que defenderte en puntos donde normalmente no deberías, como en las curvas 2, 4 o 5", añadió Hamilton. De hecho, como ya se ha dicho, desde la segunda vuelta el inglés se quejó de la falta de potencia, y le costó mucho atacar o defenderse.

En Malasia las circunstancias serán diferentes. Calentar los neumáticos no será un problema y, de hecho, probablemente habrá que gestionar el sobrecalentamiento; aunque habrá largas rectas en las que el SF-26 podría sufrir, sobre todo porque se suceden rápidamente.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Leclerc explicó tras la carrera que Ferrari ya no cuenta con el mejor chasis y que los demás ya están alcanzando al Cavallino incluso en las curvas gracias a sus actualizaciones. Al ser presionado sobre este tema, Lewis explicó que, por el momento, la "Rossa" no es la segunda fuerza, pero cuando se le preguntó si, por ahora, es la cuarta fuerza, fue igual de directo.

"¿Qué importancia tiene todo esto? ¿Por qué debería estar de acuerdo? No sé si somos terceros o segundos, no lo sé. Por el momento está claro que no somos la segunda fuerza. Pero hoy estamos por delante de McLaren, así que quizá seamos terceros".

Al insistirle sobre el tema y sobre el riesgo de que Ferrari esté perdiendo terreno, también a la luz de los recientes rumores sobre Chris Horner, quien se habría "autopropuesto" para dirigir el Cavallino, se le preguntó a Lewis si seguía habiendo plena confianza en el proyecto con Fred Vasseur al mando. La respuesta fue rotunda: "Sí", reiteró Hamilton sin vacilar.

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