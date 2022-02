Hamilton: La FIA aún debe hacer más para recuperar mi confianza

Cargar reproductor de audio

Hablando en público por primera vez desde el polémico final de la temporada de Fórmula 1 en Abu Dhabi, donde perdió el título mundial en el final de la carrera, Hamilton se refirió a cómo su amor por el deporte se había visto afectado por los acontecimientos.

Y aunque negó que haya considerado retirarse, admitió que las cosas habían sido difíciles de procesar para él.

"Por supuesto, al final de las temporadas piensas y la cuestión es si estás dispuesto a dedicar el tiempo y el esfuerzo que se necesita para ser un campeón del mundo", dijo.

"Creo que mucha gente subestima lo que se necesita para ser un campeón del mundo. Y hay muchas partes en movimiento. No es sólo llegar y conducir el coche".

"La cuestión es: ¿quieres sacrificar el tiempo? ¿Crees que puedes seguir golpeando en el peso que estás golpeando? Así que ese es un proceso mental normal para mí".

"Pero, por supuesto, este se vio agravado por un factor importante. Y creo que en última instancia, con un deporte que he amado toda mi vida, hubo un momento en el que obviamente perdí un poco de fe en el sistema".

"Pero en general soy una persona muy decidida. Y me gusta pensar que, aunque momentos como este pueden definir carreras, me niego a dejar que esto defina la mía. Así que estoy centrado en ser lo mejor que pueda y volver más fuerte".

Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Preguntado por Motorsport.com si los cambios que la FIA ha anunciado esta semana -incluyendo la sustitución de Masi y la creación de un sistema de apoyo virtual para el control de carrera- eran suficientes para devolverle la fe, Hamilton dijo que quería ver más.

"Yo pongo la fe y la confianza una al lado de la otra", dijo. "Y, obviamente, la confianza puede perderse en un abrir y cerrar de ojos o con un movimiento de dedos".

"Pero ganarse la confianza es algo que se construye durante un largo período de tiempo. Así que, aunque no lo veía venir, este primer anuncio en la presentación de ayer es quizás un primer paso de eso. Pero eso no cambia necesariamente todo todavía".

"Tenemos que ver la acción real y creo que llevará un poco de tiempo. Pero en este momento no estoy centrado necesariamente en ese ámbito. Sólo estoy poniendo absolutamente toda mi energía y tiempo en asegurarme de que ser el mejor que se ha visto nunca".

Hamilton sugirió que la clave para él era ver que la FIA sea consistente en sus decisiones, algo que muchos sienten que faltó durante 2021.

"Si bien no podemos cambiar el pasado, y nada podrá cambiar realmente la forma y cómo me sentí en ese momento, y cómo me siento sobre la situación, es bueno ver que la FIA está tomando medidas para hacer mejoras", dijo.

"Creo que la responsabilidad es la clave. Y tenemos que aprovechar este momento para asegurarnos de que esto no le ocurra a nadie más en el deporte nunca más".

"Incluso todo lo que ha dicho la FIA, lo recibimos con satisfacción. Pero tenemos que asegurarnos de vigilarlo de cerca y asegurarnos de que realmente vemos esos cambios, y que las reglas se aplican de forma justa, precisa y coherente".