Hamilton espera que la FIA publique su investigación de Abu Dhabi

La FIA aprovechó el receso de invierno para iniciar un estudio detallado sobre la gestión del coche de seguridad en la última carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1, tras unas decisiones de dirección de carrera que solo permitieron a algunos coches recuperar su vuelta perdida.

La medida se tomó después de que el entonces director de carrera, Michael Masi, usara la normativa de una forma que provocó que la carrera acabara con un mano a mano en la última vuelta.

Max Verstappen, que había parado en boxes para cambiar sus neumáticos por unos más nuevos, pudo adelantar a Hamilton y conseguir una victoria que le aseguró el título de pilotos.

En un principio, la FIA achacó la polémica a un mal entendimiento de las normas por parte de aficionados y medios de comunicación, pero, desde entonces, ha introducido cambios en la forma de dirigir los eventos de F1.

Masi ha sido apartado de su papel de director de carrera, un rol que ahora compartirán Niels Wittich y Eduardo Freitas. Ambos recibirán apoyo por parte de un control de carrera virtual, una novedad para esta temporada y que debería darles un extra de asistencia cuando los coches estén en pista.

A pesar de que estos cambios han sido bien recibidos por una gran mayoría, siguen llegando algunas peticiones para obtener una explicación de lo ocurrido en Abu Dhabi. Estas voces piden que se publique el informe de la FIA, sugiriendo que sería la clave para que el organismo logre la transparencia que dice buscar.

El propio Hamilton, que admitió haber perdido la fe en la FIA, quiere leerlo y espera que el informe también se ponga a disposición de cualquiera que también desee hacer lo mismo.

"No lo he visto, no sabía que ya había salido", dijo el piloto inglés. "Pero creo que tengo ganas de ver los resultados de ese informe".

"Espero que todos puedan leerlo y quizá puedan comprender todo mejor. Al final, como todo, creo que se trata de entender dónde hemos estado para poder avanzar hacia delante de forma positiva".

La intención de la FIA no está clara todavía. Se ha sugerido que el organismo se plantea mantener el informe en secreto, pero Motorsport.com entiende que todavía no se ha tomado una decisión final sobre esto.

Una de las posibilidades es que la FIA lo publique después de recibir la aprobación del Consejo Mundial del Motor en su próxima reunión, que tendrá lugar en la víspera del inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1 en Bahréin.

En diciembre, la FIA hizo públicos sus planes de responder a los acontecimientos de Abu Dhabi, asegurando que trabajaría con los medios y los aficionados para dar mejores explicaciones.

"Este asunto se abordará y hablará con todos los equipos y pilotos para poder extraer todas las lecciones posibles de esta situación y que se pueda ofrecer claridad a los participantes, medios de comunicación y fans sobre la normativa actual para preservar la naturaleza competitiva de nuestra categoría, a la vez que se garantiza la seguridad de nuestros pilotos y oficiales".